Dàn diễn viên gốc Việt hùng hậu trong phim 'Hungry Ghosts'

Theo SBS, Hungry Ghosts là những câu chuyện bị quỷ ám ở các gia đình sống tại Melbourne, trong đó hai gia đình từng là dân tị nạn Việt Nam tại Úc, một gia đình là ký giả người bản xứ, từng là nhiếp ảnh gia trong chiến tranh Việt Nam. Câu chuyện bắt đầu khi một lá bùa hộ mạng bị tiêu hủy trong đêm rằm tháng 7 âm lịch, khiến các vong hồn trở lại trần gian. Có vong trở về đòi nợ, trả thù, và cũng có vong muốn tìm lại người thân, người yêu của mình.

Catherine Văn-Davies thủ một trong những vai chính của Hungry Ghosts. Đầu câu chuyện, May Le trải qua nhiều mất mát trong cuộc sống , bị mất việc, chia tay với người yêu, phải chuyển về sống với bà ngoại dù cả hai đã không sống cùng nhau trong một thời gian dài. Giữa những mất mát, May Le phát hiện ra mình có năng lực đặc biệt dùng để chiến đấu với các linh hồn ác quỷ.

Sophie là con gái út của một gia đình họ Trần. Cô chăm chỉ học hành để trở thành một bác sĩ giống như cha. Cuộc sống của Sophie khá bí bách khi ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, họ phải dung hòa những đau thương của chiến tranh và hiện tại, bị nguyền rủa bởi những linh hồn ma quỷ, đe dọa chia cắt mối quan hệ tình thân.

Jillian Nguyễn (tên tiếng Việt là Nguyễn Trần Huyền Diệu) được sinh ra ở trại tị nạn Sungai Besi ở Malaysia. Cô cùng ba mẹ đến Úc khi được 14 tháng tuổi. Jillian Nguyễn có vai diễn trong True History of the Kelly Gang đóng cùng tài tử Russell Crowe. Sắp tới, cô thủ vai nữ chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng lãng mạn Loveland do Ivan Sen đạo diễn. Chia sẻ về Hungry Ghosts, Jillian Nguyen cho hay: "Tôi mặc áo dài trong bộ phim này. Mang di sản văn hóa của mình vào bộ phim này là điều rất quan trọng đối với tôi. Trong phim, tôi có một đoạn độc thoại ngắn khoảng 10 phút bằng tiếng Anh. Tôi đề nghị rằng hãy làm bằng tiếng Việt. Đóng vai nữ chính trong một bộ phim phương Tây như thế, được nói cả tiếng Anh và tiếng Việt, càng khiến cho tôi trân trọng di sản văn hóa Việt của mình".

Lien Nguyen là một phụ nữ truyền thống Việt Nam. Ở Úc, hai vợ chồng cùng bán tạp hoá, có một con trai và hai đứa cháu nội. Gia đình họ sống đầm ấm, hạnh phúc cho đến khi vong hồn một người thân trở về.

Gabrielle Chan là một diễn viên người Úc gốc Việt. Năm 15 tuổi, bà rời Việt Nam sang Hồng Kông rồi sang Úc. Trước khi rẽ vào nghiệp diễn, bà từng là chuyên viên phát triển phần mềm IT (software developer). Tác phẩm gần nhất của Gabrielle Chan là The Egg, được đề cử giải Phim ngắn hay nhất tại Liên hoan phim Sydney 2019.

Tracy là con gái lớn trong gia đình họ Trần. Cô sống cùng con trai Ethan 6 tuổi và là một người mẹ bản lĩnh.

Haiha Le sinh ra ở Việt Nam, chuyển đến Úc khi 4 tuổi. Cha cô cũng là một người tị nạn đến từ Malaysia bằng thuyền. “Tôi bốn tuổi rưỡi khi ông bảo lãnh cho mẹ tôi và tôi. Ông đã mất khoảng ba hoặc bốn năm để bảo trợ cho chúng tôi vì vậy tôi thực sự không biết bố tôi trong vài năm đầu tiên của cuộc đời. Nhưng ông ấy luôn gửi ảnh và sôcôla", nữ diễn viên chia sẻ với ABC. Cô hoạt động nhiều trong lĩnh vực sân khấu và truyền hình từ năm 2003. Sau khóa học diễn xuất ở New York và Los Angeles, Haiha trở thành gương mặt quen thuộc trong các TV show như Bed of Roses (ABC), Kick (SBS), Neighbours (Fremantle Media), Miss Fisher’s Murder Mysteries (ABC1)... Cô hi vọng nếu cộng đồng Việt Nam ở Úc ủng hộ xem bộ phim nhiều kỳ này, có thể Kỹ nghệ Điện ảnh Úc sẽ nghĩ đến việc thực hiện thêm những phim truyện về Việt Nam, do diễn viên gốc Việt đóng.