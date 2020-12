Danh ca Mick Jagger mua biệt thự tặng tình trẻ kém 44 tuổi

Theo Page Six, mới đây ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Mick Jagger của nhóm The Rolling Stones đã mua một căn biệt thự gần Sarasota, bang Florida, Mỹ làm quà Giáng sinh cho người tình kém ông 44 tuổi - Melanie Hamrick. Mick Jagger tận hưởng khoảng thời gian cuối năm cùng bạn gái ở London (Anh). Ông chọn bang Florida là vì muốn tránh xa ồn ào của New York, thành phố Mick Jagger hoạt động nghệ thuật

Một nguồn tin thân thiết với Page Six cho biết cả hai đang tính đến chuyện đám cưới. "Thời gian sẽ trả lời. Trong khi chờ đợi, cặp sao vẫn tận hưởng cùng nhau ở khắp các bất động sản của Mick Jagger trên khắp thế giới", người này nói. Ngoài ra, ngôi sao 77 tuổi đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn sau khi phải hủy tour ở Mỹ và Canada vào năm ngoái vì bệnh tim trở nặng. Mick Jagger hi vọng rằng The Rolling Stones sẽ sớm trở lại sân khấu sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới được kiểm soát tốt.

Mick Jagger máu lửa trên sân khấu Ảnh: USA Today

Mick Jagger hẹn hò Melanie Hamrick, 33 tuổi từ năm 2014. Cô sinh cho Mick Jagger một con trai - Devereaux, năm nay 4 tuổi. Hamrick quyết định xin thôi việc tại Nhà hát Ballet Mỹ sau 15 năm gắn bó với công ty để chuyển tới Anh tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Trước đó, cô chủ yếu sống tại New York vì công việc vũ công. Mối quan hệ của họ đã trở nên gắn kết khi Melanie Hamrick ở bên cạnh chăm sóc Mick Jagger hậu phẫu thuật tim vào năm ngoái.