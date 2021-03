Đạo diễn Hollywood ca ngợi hành động quả cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Chia sẻ video ghi lại quá trình anh Nguyễn Ngọc Mạnh lao tới đỡ bé gái rơi từ tầng 12 của một chung cư ở Hà Nội vào hôm 28.2, đạo diễn James Gunn cảm phục trước hành động anh hùng này. Đạo diễn đứng sau thành công của loạt phim siêu anh hùng Guardians of the Galaxy (Vệ binh dải ngân hà) hào hứng tóm tắt lại sự việc: “Thật đáng kinh ngạc! Một đứa trẻ mới biết đi lơ lửng từ tầng 12, tài xế xe tải bên dưới đã nhìn thấy, trèo qua một bức tường cao 6 feet và khi cô bé ngã, anh đã đỡ được. Bé gái chỉ bị trật khớp háng còn người hùng lái xe tải chỉ bị bong gân tay”. Nhà làm phim Hollywood không ngại dùng từ “hero” (anh hùng) để nhắc đến anh Mạnh và thán phục trước hành động quả cảm của anh.

Bài đăng của James Gunn nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo fan quốc tế, dân mạng không khỏi sửng sốt, trầm trồ trước pha giải cứu ngoạn mục và nể phục vì hành động kịp thời, dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. “Anh ấy quả thực là một siêu anh hùng ngoài đời”, một dân mạng cảm thán bên dưới bài viết. Nhiều tài khoản cũng đồng loạt tán dương hành động quả cảm này trong mục bình luận: “Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh ấy, ơn trời, anh ấy đã có mặt đúng nơi, đúng lúc”, “Thật không thể tin được, chuyện này làm tôi nghĩ ngay đến Eric Clapton , con trai 4 tuổi của anh ấy cũng rơi từ chung cư cao tầng xuống và đã tử vong, thật đau lòng. May mắn là câu chuyện này kết thúc có hậu”, “Thật biết ơn vì em bé bình an vô sự, anh chàng này xứng đáng là một người hùng đích thực”…

Chưa dừng lại ở đó, một số dân mạng còn đề xuất với James Gunn rằng ông nên cho người hùng này xuất hiện trong Vệ binh dải ngân hà. “James, anh chàng này là một Guardian of the Galaxy thực sự. Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nếu có thể, hãy tạo ra một vai diễn nhỏ cho anh này trong phần 3“, một tài khoản gợi ý.

Không chỉ có James Gunn, pha giải cứu có một không hai này cũng được nhiều trang báo quốc tế như: The Guardian, Independent, New York Post, The Huffington Post… đăng tải và ca ngợi anh Nguyễn Ngọc Mạnh người hùng, siêu anh hùng.