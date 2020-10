Đạo diễn TVB từng hợp tác với Châu Tinh Trì qua đời vì ung thư

Truyền thông xứ Cảng thơm tiết lộ Tiền Quốc Vỹ trút hơi thở cuối cùng hôm 27.10 tại một bệnh viện ở Hồng Kông sau chuỗi ngày chiến đấu với bệnh ung thư tuyến tụy. Có thông tin tiết lộ đạo diễn kỳ cựu này đã trở bệnh nặng vào tháng 5.2020 sau đó được đưa vào bệnh viện để thực hiện phẫu thuật. Sau nhiều nỗ lực điều trị, cứu chữa, nhà làm phim nổi tiếng này vẫn không thể vượt qua cơn bạo bệnh.

Thông tin về cái chết của nhà sản xuất tài năng nhanh chóng “phủ sóng” khắp các trang tin Hồng Kông. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với Tiền Quốc Vỹ như: Lương Hán Văn, Trịnh Trung Cơ, Lâm Thịnh Bân, Diêu Tử Linh… đồng loạt bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của đạo diễn họ Tiền. Chia sẻ với báo giới, nhà sản xuất Vệ Thế Huy cho biết anh cùng các đồng nghiệp đã đến thăm đạo diễn U.60 trước đó một ngày. Vị này chia sẻ: “Anh ấy rất đau đớn và mệt mỏi. Chúng tôi chỉ còn biết động viên anh nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật tốt vậy mà hôm sau đã hay tin anh ra đi. Mọi chuyện quá nhanh, quá đột ngột”.

Tiền Quốc Vỹ sinh năm 1962, ông biết đến là đạo diễn, nhà sản xuất đứng sau nhiều bộ phim, chương trình tạp kỹ, cuộc thi nhan sắc nổi tiếng tại TVB cũng như làng giải trí xứ Cảng thơm: Super Trio series, Minutes to Fame, Beautiful Cooking, Foodie 2 Shoes, Be My Guest, chiến dịch Hoa hậu Hồng Kông … Đặc biệt, Tiền Quốc Vỹ là cộng sự lâu năm của Châu Tinh Trì . Lúc sinh thời, nhà sản xuất 58 tuổi tiết lộ ông và Tinh Gia biết nhau hơn 20 năm về trước và có nhiều cơ hội hợp tác, gắn bó. Thậm chí, “vua hài” Hồng Kông còn mời Tiền Quốc Vỹ tham gia điều hành sản xuất bộ phim Mỹ nhân ngư (phát hành 2016) đồng thời đảm nhiệm một vai nhỏ trong tác phẩm. Về đời tư, cố đạo diễn kết hôn với người đẹp Trần Uyển Úy vào năm 2015 và có chung một con gái 2 tuổi.