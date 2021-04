David Beckham thu tiền tỉ mỗi ngày từ thương hiệu cá nhân

Những năm gần đây, David Beckham đẩy mạnh việc kinh doanh thương hiệu cá nhân thông qua Seven Global LLP. Đây là đơn vị liên doanh được điều hành bởi công ty DB Ventures Limited của cựu danh thủ người Anh và Seven Global Holding Company Limited, phụ trách việc bán các sản phẩm mang thương hiệu của cựu ngôi sao bóng đá này. The Mirror tiết lộ doanh số bán các sản phẩm giày dép, nước hoa, đồng hồ và quần áo gắn tên David Beckham đạt tới 17,4 triệu bảng Anh (hơn 556 tỉ đồng) vào năm ngoái. Những sản phẩm này được bày bán tại các cửa hàng lớn và thu về 47.671 bảng Anh/ngày (hơn 1,5 tỉ đồng). Báo cáo từ Seven Global LLP cho biết: “David Beckham là nhân vật nổi tiếng quốc tế, tên tuổi của anh đã trở thành một thương hiệu riêng về phong cách sống. Mọi người tin rằng cái tên David Beckham kết hợp với chiến lược kinh doanh của công ty sẽ vượt qua bất kỳ sự cạnh tranh nào trên thị trường hiện nay”.