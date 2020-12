Demi Lovato tuyên bố bất ngờ sau khi hủy hôn

Khoảng 3 tháng sau khi hủy hôn với Max Ehrich và trải qua nhiều ồn ào hậu chia tay, Demi Lovato đã quay trở lại cuộc sống độc thân và không còn bận tâm đến mối tình chớp nhoáng đã qua. Chia sẻ trên Instagram hồi cuối tuần qua, chủ nhân hit Sorry not sorry tiết lộ cô đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc dù chỉ một mình. Sau lần hủy hôn, cựu ngôi sao Disney nhận ra hạnh phúc của bản thân là do chính mình tạo ra chứ không nên trông chờ vào ai khác. Demi Lovato bộc bạch: “Điều tuyệt vời nhất khi độc thân là biết rằng hạnh phúc của tôi không đến từ ai khác ngoài chính bản thân tôi”.