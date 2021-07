Demi Moore diện áo tắm nóng bỏng, khoe dáng nuột nà ở tuổi U60

Demi Moore là nữ diễn viên, nhà làm phim tài sắc ở Hollywood. Gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh từ năm 1981, minh tinh U60 ghi dấu ấn với các bộ phim: Ghost, Striptease (Vũ điệu thoát y), A Few Good Men, Indecent Proposal (Lời đề nghị khiếm nhã), Disclosure, The Hunchback of Notre Dame… Nữ diễn viên trải qua 3 cuộc hôn nhân cùng nhiều mối tình tiêu tốn giấy mực. Trong đó, mối quan hệ của cô với người chồng thứ hai là tài tử Bruce Willis nhận được sự chú ý hơn cả. Cặp sao có chung 3 con gái, họ vẫn giữ mối quan hệ bền chặt, thường xuyên qua lại thân thiết dù đã ly hôn gần 2 thập niên.

Ở tuổi 58, Demi Moore vẫn tham gia đóng phim, xuất hiện tại các sự kiệt điện ảnh, thời trang, "phủ sóng" trên nhiều tạp chí. Tháng 1 vừa qua, nữ diễn viên vướng nghi vấn "dao kéo" quá đà khi góp mặt trong show diễn của Fendi với gương mặt khác lạ.