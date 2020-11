Denzel Washington được vinh danh ‘Diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21’

Manohla Dargis và A.O. Scott - hai nhà phê bình phim kỳ cựu của The New York Times vừa gây chú ý khi chọn ra The 25 Greatest Actors of the 21st Century (25 diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21). Trong 20 năm đầu thế kỷ này, nền công nghiệp điện ảnh thế giới đã chứng kiến sự lên ngôi của không ít nam, nữ diễn viên kiệt xuất cùng những tác phẩm ăn sâu vào đời sống tinh thần của đại chúng. 25 tên tuổi góp mặt trong danh sách của thời báo nổi tiếng nước Mỹ được xem như 25 lý do khiến công chúng vẫn còn say mê trong thế giới của môn nghệ thuật thứ 7.

Vượt qua nhiều tên tuổi xuất sắc của làng điện ảnh trong 20 năm qua, tài tử Denzel Washington là gương mặt được hai cây viết phê bình kỳ cựu của The New York Times xếp đầu danh sách. “Chúng tôi đã tranh luận thậm chí tranh cãi về những vị trí khác trong danh sách nhưng đối với vị trí này, chúng tôi lựa chọn không chút do dự và bàn cãi nào”, nhà phê bình phim A.O. Scott thừa nhận.

Tài tử U.70 là một quái kiệt của làng phim hành động quốc tế ẢNH: SONY

Nhà phê bình nói trên ca ngợi nam diễn viên da màu là một gã khổng lồ trên màn ảnh nhưng cũng là một nghệ sĩ tinh tế, nhạy bén trong từng vai diễn để trở thành một ngôi sao điện ảnh rực rỡ trong thời đại của mình. Manohla Dargis gọi Denzel Washington là người làm cho công việc diễn xuất trở thành hơi thở của mình trong khi A.O. Scott phải công nhận rằng tài năng diễn xuất của sao phim Thiện ác đối đầu luôn xuất sắc và nổi bật hơn tất thảy những siêu phẩm mà ông từng tham gia. “Ông ấy là Denzel Washington, một người dành cả sự nghiệp diễn xuất của mình để lên án sự phân biệt chủng tộc đang tồn tại trong ngành công nghiệp điện ảnh. Tôi có thể tưởng tượng được rằng ông đang thực hiện đúng những gì mà bản thânh hằng mong muốn”, Manohla Dargis khép lại.

Denzel Washington sinh năm 1954, ông gia nhập làng điện ảnh từ năm 1975 và từng bước trở thành một trong những huyền thoại đáng kính bậc nhất Hollywood. Trong suốt sự nghiệp, siêu sao da màu đã tham gia đủ thể loại phim nhưng dòng phim hành động mới nâng nam diễn viên lên tầm tượng đài. Thành công của ngôi sao 66 tuổi đối với dòng phim này lớn đến nỗi người ta truyền tai nhau rằng muốn kiếm phim hành động chất lượng, phải tìm đến Denzel Washington.

Không chỉ là siêu sao hành động hiếm có, Denzel Washington còn là niềm kiêu hãnh của cộng đồng người da màu tại Mỹ ẢNH: SONY