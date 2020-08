Diễn viên Anh Thư bị Vũ Hà 'mắng té tát' khi hỏi chuyện 'dao kéo'

Thanh Duy chuyển sang giao lưu với Vũ Hà , hỏi nam ca sĩ trong nhà anh giống ai nhất thì liền nhận ngay một câu trả lời khó đỡ. Cụ thể, bạn thân Đàm Vĩnh Hưng trả lời: “Gương mặt anh là gương mặt siêu thị nên ai anh cũng giống hết á”. Anh Thư cũng nói thêm cô đã theo dõi đàn anh từ khi còn nhỏ nên đường nét trên mặt Vũ Hà đã để lại rất nhiều ấn tượng với diễn viên Tuyết nhiệt đới. “Hình như ngoại chưa từng giải phẫu thẩm mỹ nên nói thật lòng Thư thấy ngoại không có gì thay đổi luôn. Ngoại rất trẻ so với tuổi của mình. Chỉ có điều Thư không biết ngoại có tiêm botox không mà không thấy nếp nhăn?”, Anh Thư thắc mắc. Trước thắc mắc này, Vũ Hà liền phản ứng cực gắt. Anh gọi thẳng nữ diễn viên là “con điên” và khẳng định: “Nghĩ gì mà người ta tiêm botox, tiêm cái đó được một, hai năm thôi. Rồi 10 năm nữa nó xệ xuống như thế này nè. Tôi là tôi không bao giờ tiêm cái đó nhé”.

Với Anh Thư, cô cũng tự tin khẳng định mình chưa từng can thiệp dao kéo để cải thiện nhan sắc nên so với lúc nhỏ cũng không thay đổi nhiều. Điều này cũng được chính Vũ Hà thừa nhận vì anh đã quen biết Anh Thư gần 20 năm. “Anh biết em mười mấy hai mươi năm rồi thì anh biết là em không có giải phẫu thẩm mỹ, nhìn môi mỏng mỏng rồi trán dồ đó là chỉ có em thôi”, Vũ Hà nhận xét. Anh Thư nói vui rằng sắp tới cô sẽ đi “tiêm nhẹ” cho môi căng mọng hơn nhưng đàn anh liền can ngăn. Vũ Hà còn chỉ thêm một đặc điểm dễ nhận ra hình của Anh Thư giữa những bức hình của người khác chính là “vầng trán sân bay”. Nam ca sĩ kể lại: “Thư sợ bị lộ trán dồ nên khi đứng chụp hình, Thư nói Thư mà đứng sau đèn đánh vào lộ trán dữ lắm nên ra đứng trước anh. Mà ra đứng trước anh rồi thì vẫn cứ trán dồ thôi”. Bị đàn anh kể xấu, Anh Thư liền lấy tay che trán rồi cười ngượng, không nói nên lời.