Diễn viên Hàn ‘trùng tu’ nhan sắc vì bị miệt thị

Cây hài nổi tiếng xứ kim chi kể cô luôn nhận được những bình luận ác ý, trong đó, những ý kiến như: “Trông cô giống như đàn ông”, “Cô xấu quá”, “Cô nghĩ mình có thể lấy chồng nổi không?”, “Không biết bố mẹ cô trông như thế nào mà đẻ ra được một đứa con gái trông như vậy nhỉ?” là những bình luận khiến nghệ sĩ này đau lòng nhất. Cũng vì những bình luận miệt thị nặng nề từ dân mạng, Lee Se Young ngày một tự ti, xấu hổ trước gương mặt với những đường nét kém sắc sảo cùng đôi mắt một mí của mình. Cũng vì bị chỉ trích quá nhiều, cô thừa nhận bản thân bắt đầu đi đến quyết định thay đổi ngoại hình.

Trên kênh YouTube riêng, nghệ sĩ 31 tuổi chia sẻ rằng cô đã cố gắng thử các phương pháp khác nhau để “nâng cấp” vẻ ngoài của mình và điều đó giúp cô dần nhận được phản ứng tích cực từ công chúng. “Tôi thực sự đã giảm được rất nhiều cân và bắt đầu học trang điểm. Tôi mày mò trang điểm và thử làm đẹp cho mình bất cứ khi nào đi ra ngoài. Từ khi biết chăm chút cho vẻ ngoài, tôi bắt đầu nhận được những lời động viên: ‘ồ, bạn đã trở nên xinh đẹp hơn’ hay ‘khuôn mặt của bạn đã thay đổi’ điều đó khiến tôi thấy biết ơn và tự tin hơn”, nữ diễn viên tài năng kể lại.

Lee Se Young cũng thừa nhận rằng sự bất an sâu xa trong lòng cùng với những bình luận ác ý từ đám đông đã ảnh hưởng không ít đến quyết định thay đổi của cô. Không chỉ giảm cân, học trang điểm, sao nữ này còn nhờ cậy “dao kéo” để cải thiện diện mạo hiện tại. Sau thời gian cân nhắc, tìm hiểu, diễn viên xứ Hàn quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để có được một đôi mắt to tròn, cuốn hút thay vì giữ mãi đôi mắt một mí mà mọi người vẫn thường đem ra chì chiết. “Tôi đã không thể vượt qua nỗi bất an của mình và đó là lý do tôi quyết định chọn một bệnh viện và tiến hành làm phẫu thuật cắt mắt hai mí”, cây hài họ Lee chia sẻ.