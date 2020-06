Diễn viên Hồng Châu lên tiếng khi bị cắt khỏi ‘bom tấn’ Artemis Fowl

Thay vì công chiếu ở các cụm rạp vào ngày 29.5 như dự kiến, Disney đã phát hành bộ phim Artemis Fowl thông qua nền tảng phát trực tuyến Disney+ vào ngày 12.5 vừa qua vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 . Tuy nhiên, điều khiến khán giả trung thành của bộ truyện và khán giả Việt Nam không hài lòng là vai diễn Opal Koboi của nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu lẫn những cảnh quay ở TP.HCM đều bị cắt. Trước đó khi trailer của Artemis Fowl được tung ra, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự hào hứng khi ê-kíp đã bám sát nguyên tác, ghi hình cảnh mở đầu phim ở đất nước hình chữ S.

Nhân vật Opal Koboi của Hồng Châu xuất hiện trong trailer Ảnh: Cắt từ trailer

Theo Screenrant, nàng tiên Opal Koboi do Hồng Châu đảm nhận là một nhân vật quan trọng trong mạch truyện gốc, lần đầu tiên xuất hiện trong tập The Arctic Incident, từng góp sức để bắt cóc cha của Artemis Fowl (do Colin Farrel đóng). Ở phần trailer, Artemis Fowl và quản gia của cậu đã tìm thấy Opal Koboi ở TP.HCM. Họ chuốc say và hạ độc cô bằng ly rượu whisky để tra hỏi thông tin về người cha. Sau khi dùng thuốc giải, Koboi đã trở về lại hình dáng thật của mình thay vì một bà già xấu xí và đưa ra những lời khuyên giá trị cho Artemis Fowl. Chính vì thế khi nhân vật này bị cho "bốc hơi", nhiều khán giả cho biết họ rất bực mình với nhà sản xuất vì đã thẳng tay loại bỏ một nhân vật có vai trò thiết yếu liên quan đến mạch truyện.

Artemis Fowl đệ nhị sải bước cùng quản gia ở TP.HCM Ảnh: Cắt từ trailer

Đạo diễn Kenneth Branagh sau đó đã giải thích với Slash Film rằng ông quyết định cắt bỏ cảnh Artemis Fowl lừa Opal Koboi uống rượu độc bởi trong nguyên tác, đây là một nhân vật phản anh hùng, có phần gian ác. Để thuyết phục khán giả đại chúng, Branagh muốn hình ảnh Artemis Fowl trở nên trong sáng, sạch sẽ.

Về phần Hồng Châu, cô cho biết bản thân không hề buồn khi biết cảnh có mình tham gia bị cắt khỏi phim. Trả lời tờ Anthem Magazine, nữ diễn viên gốc Việt cho biết: "Thật ra cũng không phải là tôi có góp mặt trong Artemis Fowl. Tôi đã nhận được một lá thư từ đạo diễn Kenneth Branagh thông báo rằng họ sẽ phải cắt cảnh của tôi vì có một số thay đổi trong cốt truyện ban đầu. Cũng không sao vì đây chỉ là một vai nhỏ và tôi đã có khoảng thời gian rất vui. Vì nhiều lý do mà tôi vẫn còn trong đoạn trailer. Đạo diễn thường không liên quan gì đến khâu sản xuất trailer cả".

Điểm đánh giá thấp không tưởng của khán giả và các nhà phê bình phim dành cho Artemis Fowl Ảnh: Chụp màn hình