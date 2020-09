Diễn viên Khánh Huyền trải lòng về cuộc hôn nhân thứ hai

Nữ diễn viên kể từ bé, khi sinh hoạt ở nhà văn hóa , cô đã là nhút nhát. Lớn lên, nghệ thuật đến với cô khá tự nhiên chứ không phải do bản thân khao khát. “Tôi may mắn được sinh ra trong cái nôi nghệ thuật đúng nghĩa, ba là nhạc sĩ nên lửa nghệ thuật đã được ba truyền cho mình từ nhỏ. Đàn, hát, diễn kịch… tôi đều làm được từ khi còn bé nên tôi nghĩ nghệ thuật nó là định mệnh với mình rồi. Sau này khi mình đi học hát, đi đóng phim thì xong việc tôi cũng chỉ về nhà, không tụ tập bạn bè và chỉ biết có gia đình. Có gia đình rồi tôi vẫn sống đúng với tính cách đó, tôi thấy thoải mái khi thu mình vào mái ấm của mình”, cô chia sẻ.

Giải thích về chuyện chuyển vào Nam sinh sống, Khánh Huyền khẳng định đó là sự hướng nội, khi cô đi theo tiếng gọi của tình yêu, trái tim. Người đẹp giải thích ông xã hiện tại đang sinh sống ở TP.HCM nên quyết định vào cùng người bạn đời của mình. “Nhưng đúng là ở một mặt nào đó, tôi cũng là người thích chia sẻ và được chia sẻ. Tôi nghĩ ai trên đời cũng sẽ có những khó khăn hay thử thách nào đó nhưng mình có gia đình, bạn bè, người thân lắng nghe, tiếp thêm năng lượng cho mình thì mình sẽ giải tỏa được về mặt tinh thần rất nhiều. Tôi cũng thuộc tuýp người lạc quan từ nhỏ đến lớn, tôi sống với mong muốn của chính mình chứ không sống bởi kỳ vọng của người khác áp đặt lên. Thời điểm này đúng là tôi bình yên nhưng nó cũng sẽ vẫn có cái này, cái kia nhưng mình vững vàng hơn trong tư tưởng nên tôi nghĩ cái gì cũng có thể đến và có thể đi. Khó khăn, thử thách nó chỉ là tạm thời nên nếu các bạn cũng giữ suy nghĩ như vậy, bản thân sẽ nhẹ nhàng và tích cực hơn rất nhiều”, diễn viên Nụ tầm xuân nói.

“Dao kéo hay không là quyền của mỗi người, miễn thấy tự tin hơn là được"

Mới đây, diễn viên Khánh Huyền gây chú ý khi đảm nhận vai trò MC của chương trình Bí kíp giữ thanh xuân dự kiến lên sóng ngày 5.9 trên VTV3. Cũng trong dịp này, cô thoải mái chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc của mình. Người đẹp tâm sự bản thân vui khi được khen ngợi trẻ trung hay được gọi với danh xưng “người đẹp không tuổi". “Tôi nghĩ thanh xuân nó không phải là khái niệm để chỉ tuổi tác không. Có nhiều bạn còn trẻ nhưng đã không còn thanh xuân. Có nhiều người lớn tuổi nhưng nhìn lại rất thanh xuân nên tôi nghĩ, thanh xuân nằm ở sức trẻ và năng lượng tích cực của mỗi người”, cô chia sẻ. Đồng thời, nữ diễn viên cho rằng phụ nữ ở thời điểm hiện tại có nhiều điều kiện để chăm sóc bản thân hơn so với trước đây.

Nói về chuyên can thiệp dao kéo để có được nhan sắc như mong muốn, diễn viên Khánh Huyền cho rằng đó là quyền của mỗi người, chỉ cần thấy tự tin hơn là được. Cô quan niệm: “Sự tự tin sẽ khiến bạn đẹp hơn nhiều lắm. Và sự tự tin đó có từ đâu? Nhiều người lựa chọn “dao kéo” thì tôi thấy nó hoàn toàn dễ hiểu. Mọi người đừng quá bảo thủ cho rằng can thiệp dao kéo là xấu rồi tự nhiên mới là đẹp. Bây giờ các biện pháp thẩm mỹ khéo léo lắm. Tôi may mắn được mẹ cho vẻ đẹp tự nhiên. Nói đẹp thì không phải đến mức hoàn hảo nhưng nó đủ khiến mình không can thiệp dao kéo. Mình thấy vui và đỡ tốn tiền rất nhiều.