Diễn viên - MC Thanh Trúc: Chuyện tình cảm để duyên phận an bài

Thanh Trúc hiện là biên tập viên bản tin thời sự trực tiếp Sáng Phương Nam và Nhịp sống 24/7 trên kênh truyền hình ANTV. Trước khi lấn sân làm MC, cô được biết đến là diễn viên triển vọng, từng xuất hiện trong bộ phim Cha, con và .... của đạo diễn Phan Đăng Di, tác phẩm từng được trình chiếu tại nhiều LHP quốc tế, trong đó tranh giải chính thức tại LHP Berlin 2015.

Năm 2020 khép lại với Thanh Trúc với nhiều nỗi buồn trong công việc và cuộc sống nhưng cô vẫn giữ tâm thế an yên và mong chờ một năm mới tốt lành sắp đến Thanh Trúc từng trải qua thời gian khó khăn và hiện đang làm mẹ đơn thân từ khi còn khá trẻ. Mỗi khi nhắc đến con trai của mình, cô gái trẻ đều cảm thấy tự hào vì đó là thành quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ, là thành công sau bao ngày một mình gánh vác trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ Ảnh: NVCC

Mới đây, nhân dịp năm mới, nữ diễn viên sinh năm 1995 ghi lại khoảnh khắc dạo phố trong chuyến công tác cuối năm ở Hội An. Cô diện đầm lụa tứ thân trong bộ sưu tập Đào nương sơn cước của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, ghé thăm nhiều cảnh đẹp như nhà cổ Đức An, Chùa Cầu, bờ sông Hoài, phố đèn lồng... Mỗi năm, Thanh Trúc đều đến Hội An một lần để tận hưởng không khí yên bình. Cô cho biết năm nay do dịch và ảnh hưởng bão lũ, phố cổ vắng bóng du khách.

Chia sẻ về năm 2020, Thanh Trúc tâm sự: "Năm qua là năm nhiều biến động trong cuộc sống của tôi. Tôi mất một thời gian dài điều trị căn bệnh trầm cảm . Tuy nhiên tôi thấy mình trưởng thành hơn sau biến cố và cũng như tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm cho công việc của mình. Và tôi sẽ cố gắng trau dồi để mình mỗi ngày một tốt hơn".

Cô cho biết do dịch bệnh nên chỉ ở nhà ăn Tết cùng gia đình tại TP.HCM Ảnh: NVCC