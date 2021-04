Diệp Bảo Ngọc khoe chân dài quyến rũ bên dàn 'nam thần'

Lần đầu tiên đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong Trời sinh một cặp, Quốc Thiên đã chứng tỏ được sự “mát tay” của mình khi sở hữu dàn trai xinh gái đẹp có thực lực. Nam ca sĩ đã "chiêu mộ" được 4 thành viên tài năng gồm: giám đốc mỹ thuật – diễn viên Đỗ An, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Á quân So you think you can dance Đình Lộc và stylist Hoàng Ku.