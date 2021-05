Diệp Bảo Ngọc phấn khích thử sức trong vai trò MC

Chia sẻ cơ duyên với vai trò mới này, Diệp Bảo Ngọc cho biết: "Tôi là người luôn muốn thử thách bản thân để xem giới hạn của mình đến đâu. Bên cạnh đó, tôi rất thích bộ môn nhảy múa. Khán giả theo dõi chương trình Trời sinh một cặp vừa qua sẽ thấy tôi thường xuyên đưa vũ đạo vào tiết mục để thỏa mãn đam mê này”.

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1993 còn thể hiện sự háo hức khi được hợp tác cùng "quý ông tia chớp" Trần Anh Huy . "Ngọc và anh Anh Huy biết nhau đã lâu, tuy nhiên làm việc chung lại không nhiều. Đó cũng là lợi thế khi sẽ có nhiều cái mới để học hỏi lẫn nhau. Anh Huy có kinh nghiệm trong vai trò này và anh ấy cũng rất nhiệt tình hỗ trợ Ngọc trong chuyên môn. Chính vì thế, Ngọc cảm thấy đỡ lo lắng khi xuất hiện cùng anh với công việc của người dẫn chương trình", Diệp Bảo Ngọc cho biết.

Trần Anh Huy từng là một vũ công chuyên nghiệp trước khi lấn sân làm MC Ảnh: BTC

Nếu Diệp Bảo Ngọc đơn thuần là một nghệ sĩ yêu thích nhảy múa thì Trần Anh Huy lại là một vũ công chuyên nghiệp. Ít ai biết "quý ông tia chớp" từng hoạt động trong vũ đoàn Hoàng Thông và vào top 20 chương trình So you think you can dance năm 2012. Hơn thế nữa, anh cũng theo dõi chương trình America's Best Dance Crew hơn 10 năm nên Trần Anh Huy cảm thấy vô cùng phấn khích khi được mời trở thành MC của Nhóm nhảy siêu Việt. Bằng kinh nghiệm và chuyên môn của bản thân, Trần Anh Huy tin rằng mình có thể dễ dàng trao đổi và chuyện trò cùng thí sinh để tiếp thêm động lực cho họ.