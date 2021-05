Đỗ An giành điểm tuyệt đối, đăng quang quán quân 'Trời sinh một cặp' mùa 5

Chương trình Trời sinh một cặp gây bất ngờ với nhiều tiết mục gây cấn trong đêm chung kết với 3 thí sinh xuất sắc gồm: Thái Sơn (đội Uyên Linh), Đỗ An (đội Quốc Thiên) và Hữu Thanh Tùng (đội Ái Phương). Ngoài nhạc sĩ Huy Tuấn , người đảm nhận vai trò giám khảo ở chặng cuối cuộc thi còn có NSƯT Thành Lộc cùng ca sĩ Mỹ Lệ. Tại đây, các nghệ sĩ vô cùng phấn khích khi chứng kiến những màn “lột xác” ngoạn mục của dàn thí sinh thực lực.

Góp mặt trong đêm thi, Thái Sơn “chơi lớn” khi cùng nữ đội trưởng “cháy” hết mình với ca khúc Trống vắng, được phối theo phong cách EDM. Nam thí sinh cũng trổ hết tài nghệ khi tận dụng sở trường beatbox kết hợp với khả năng vũ đạo popping thuần thục. Trái ngược với sắc màu sôi động của Thái Sơn, Hữu Thanh Tùng cùng Ái Phương lấy nước mắt khán giả thông qua tiết mục Nước ngoài. Cả hai kể câu chuyện về những người con xa xứ, phải bươn chải ở nước ngoài trong khi gia đình đối mặt với thiên tai ở quê nhà. Diễn xuất đỉnh cao của NSND Kim Xuân, diễn viên Như Thùy cùng bé Ngân Chi đã khiến phần thi trở nên sâu lắng và gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo.

Được đánh giá cao nhất từ những tập đầu tiên, giám đốc mỹ thuật Đỗ An tiếp tục giữ phong độ ở đêm chung kết với loạt bài hát “gây nghiện” tiếp nối nhau trong phần thi. Mở đầu, nam thí sinh khoe giọng trầm ấm khi cất lời ca khúc Bây giờ tháng mấy, theo ngay sau đó là pha xử lý bay bổng, đầy luyến láy của Quốc Thiên trong Gửi gió cho mây ngàn bay. Sau đó, cả hai cùng hòa giọng trong loạt bản hit đình đám như: Circus Of Life, A Whole New World, Never Enough…

Kết thúc đêm thi, khán giả ngỡ ngàng khi Đỗ An giành trọn vẹn 3 điểm 10 từ dàn giám khảo. Trong khi đó, Thái Sơn và Hữu Thanh Tùng cùng được 29,75 điểm. Số điểm của khán giả có mặt trên trường quay được công bố đã giúp Đỗ An chính thức trở thành quán quân của chương trình năm nay, á quân thuộc về Thái Sơn, giải ba chung cuộc chính là Hữu Thanh Tùng.

Nhận xét về tiết mục của quán quân Đỗ An , ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng phần thi là sự kết hợp ăn ý giữa hai giọng ca nam, tạo nên sự thăng hoa đáng ngưỡng mộ trên sân khấu. Cô bộc bạch: “Tiết mục này hấp dẫn từ đầu đến cuối, nó vừa mang tính giải trí , vừa mang tính nghệ thuật ”. Về phía NSƯT Thành Lộc, anh cho rằng: “Các bạn đã không biến đêm chung kết này thành cuộc thi của các bạn nữa, mà nó chỉ là cuộc chơi thôi”. Ngoài ra, anh còn đánh giá cao tư duy thông minh của cả hai trong việc lựa chọn ca khúc. Nam diễn viên gạo cội ví von rằng: “Nếu vẽ một bức tranh thì tôi ví Quốc Thiên là bầu trời, còn giọng hát của Đỗ An là mây trắng”.

Giám khảo Huy Tuấn vẫn giữ nguyên lời ngỏ ý của mình từ những vòng thi trước. Anh cho hay nếu sau cuộc thi Quốc Thiên và Đỗ An có ý định đi hát cùng nhau, anh sẽ xung phong làm nhà sản xuất âm nhạc cho cả hai. Với nam nhạc sĩ, một khi hai người so kè sẽ tạo nên hiệu ứng "đỉnh cao" trên sân khấu.