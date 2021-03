Doãn Hải My nói gì về đồn đoán hẹn hò với tuyển thủ Đoàn Văn Hậu?

Buổi trao giải là sự kiện hoành tráng nhằm tuyên dương và tôn vinh những tài năng trẻ - thế hệ phát triển tương lai. Doãn Hải My cảm thấy vinh dự và luôn hy vọng một ngày nào đó, cô sẽ có những đóng góp cống hiến cho đất nước. "Trong suốt 25 năm qua, giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã vinh danh, góp phần truyền cảm hứng từ các tài năng trẻ xuất sắc trong tất cả lĩnh vực đến các thế hệ thanh niên Việt Nam . Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa và My nghĩ các bạn trẻ được nhận giải thưởng thật tuyệt vời", cô tâm sự.

Doãn Hải My hội ngộ Hà My tại sự kiện. Cả hai từng là ứng viên nổi bật của Hoa hậu Việt Nam 2020

Ngoài các hoạt động nghệ thuật , chuyện tình cảm của Doãn Hải My cũng được quan tâm. Cô được đồn đoán hẹn hò với Đoàn Văn Hậu khi nam cầu thủ từng dành những cử chỉ thân mật cho người đẹp trước sự chứng kiến của mọi người. Nói về điều này, Doãn Hải My cho biết: “Mỗi người sẽ có một mối quan tâm khác nhau. Người thì quan tâm tới công việc, người sẽ quan tâm tới việc riêng tư. Và hiện tại My muốn tập trung cho học tập, phát triển bản thân và các hoạt động xã hội khác. Với một cô gái 19 tuổi thì My cho rằng đó mới là điều quan trọng. Còn việc riêng tư, đã gọi là việc riêng tư thì hãy để nó đúng với 2 chữ "riêng tư" được không?”.