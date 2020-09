Đoan Trang mắng xối xả đàn em vì mượn giày không xin phép

Mở đầu tập 9 Ngôi sao đương thời, ca sĩ Đoan Trang gây ấn tượng khi cất tiếng hát vang ca khúc Sô-cô-la quen thuộc của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, bản hit đã thực sự làm nức lòng khán giả bằng sự uyển chuyển trong từng câu hát và vũ điệu bắt mắt. Nữ nghệ sĩ cũng chính là khách mời đặc biệt trong số phát sóng lần này.

Chia sẻ lý do chọn ca khúc ngọt ngào để mở đầu chương trình, Đoan Trang thú nhận rằng tên bài hát có ý nghĩa đặc biệt với cô. Năm 2001, Đoan Trang đạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Đến năm 2003, nữ ca sĩ được biết đến rộng rãi qua biệt danh “thỏi sô cô la biết hát”. Cô cho biết nguồn gốc của cái tên này là do nhà báo Trung Nghĩa, người đã viết một bài báo cho cô với tựa đề “Thỏi sô cô la biết hát”. Thế là từ đó, tên gọi này trở thành thương hiệu của Đoan Trang.

Đoan Trang, Thanh Bạch khoe vũ đạo điêu luyện Ảnh: BTC

Tại chương trình, Đoan Trang cũng gây bất ngờ khi tiết lộ từng học song song 2 trường là Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và Nhạc viện TP.HCM. Nữ ca sĩ cho biết đã nhiều lần tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM nhưng chỉ nhận được giải Tư và giải Khuyến khích nên không muốn thi nữa.

Tuy nhiên, Đoan Trang đã quyết tâm đi thi lần nữa vào năm 2001. Chia sẻ về sự việc, nữ nghệ sĩ thừa nhận có hai lý do khiến cô thay đổi suy nghĩ. Thứ nhất, mẹ của cô muốn được thấy con gái trên tivi. Thứ hai là vì người thầy hiệu trưởng cũ, cũng là bạn của gia đình Đoan Trang đã động viên cô. Cụ thể, trước lúc mất, thầy hi vọng Đoan Trang quay lại sân chơi âm nhạc và hát những bài mà bản thân cô yêu thích. Với hai động lực đó, Đoan Trang đã xuất sắc giành giải Nhì Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2001.

Tùng Leo khiến khán giả bật cười vì 'tố' Đoan Trang 'dữ tợn' Ảnh: BTC

Mặc dù gặt hái thành công bước đầu nhưng Đoan Trang cho biết cô vẫn còn lay hoay, ai đưa bài gì thì hát bài đó. Nhưng nữ nghệ sĩ bộc bạch rằng cô rất may mắn khi hát “trúng” các ca khúc hit như: Khi tôi 20, Xin đừng quên tôi - Forget me not. Sau này, nhạc sĩ Quốc Bảo mới khuyên Đoan Trang về nghe nhạc của ca sĩ Shakira vì thấy cô có những nét tương đồng với dòng nhạc latin. “Từ đó trở đi, Trang thấy đó mới chính là tính cách của con người mình. Đó mới chính là tính chất âm nhạc của mình”, Đoan Trang chia sẻ.

Đến phần xuất hiện của khách mời đặc biệt, Đoan Trang dễ dàng đoán ra người bạn thân thiết Tùng Leo với những gợi ý từ MC Thanh Bạch Tùng Leo cho biết nếu không tính anh chị em của ca sĩ Đoan Trang thì anh chính là người biết rõ nữ ca sĩ nhất. MC Tùng Leo tiết lộ: “Đối với mọi người thì rất dễ thương, nhưng còn với tôi thì la tôi suốt ngày, rất là dữ tợn”. Nam nghệ sĩ không ngại ngần “tố” người chị thân thiết, anh còn chia sẻ kỷ niệm “mượn giày” của Đoan Trang để chụp hình cho bộ sưu tập mà không xin phép, thế là bị Đoan Trang la “xối xả”.

Đồng thời, Tùng Leo cũng thích thú chia sẻ từng nhận vai trò nhà thiết kế riêng cho Đoan Trang mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Chia tay Đoan Trang và chương trình, Tùng Leo không quên hối thúc người chị thân thiết cho ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếp theo để thỏa mong muốn của khán giả yêu nhạc.

Đoan Trang trao tặng 5 triệu đồng cho Nguyễn Đức Ảnh: BTC

Phần cuối của chương trình, nữ ca sĩ Đoan Trang gặp lại một fan hâm mộ đặc biệt của mình, đó là Nguyễn Đức, người anh em trong cặp song sinh dính liền Việt - Đức hơn 30 năm trước. Hiện tại, Nguyễn Đức cho biết anh đang làm Đại sứ hòa bình cho đất nước Nhật Bản, anh kể lần đầu gặp và cảm mến ca sĩ Đoan Trang trong chương trình Giai điệu tình yêu vì tính cách chân tình của nữ ca sĩ. Tiếp đó, Đoan Trang dùng số tiền quỹ 5 triệu đồng của Ngôi sao đương thời để trao tặng lại cho Nguyễn Đức như một món quà tình thần ý nghĩa.

Tập 10 của chương trình Ngôi sao đương thời với câu chuyện vươn lên từ gian khó của nam ca sĩ Hồ Việt Trung sẽ phát sóng ngày 22.9 trên kênh THVL1.