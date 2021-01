Giây phút đó chỉ là cảm xúc của tôi khi tôi xem lại video hành trình mà bản thân đã cố gắng. Bởi vì tôi không thể tin được mình có thể vượt qua được. Trong lúc đó, chính tôi cũng không biết mình đã cố gắng như thế nào.



Điều gì đã thôi thúc Đồng Ánh Quỳnh quyết định tham gia thử vai phim Thanh Sói?

Khi tôi quay xong MV Nghe nói anh sắp kết hôn rồi cho ca sĩ Văn Mai Hương, tôi nhận được mail mời thử vai của Studio 68. Tôi nghĩ đây là mục tiêu mình đang hướng đến và tôi cũng đợi bộ phim này lâu rồi. Vì vậy, kể cả khi tôi không nhận được mail thì tôi vẫn sẽ đi thử vai cũng như chuẩn bị mọi thứ cho việc thử vai.



Trong suốt quá trình tham gia tuyển chọn, Đồng Ánh Quỳnh phải hi sinh điều gì?

Lúc tham gia thử vai, gần như là tôi bỏ hết. Thậm chí, ở thời điểm đó cũng có vài đề nghị tham gia đóng phim nhưng tôi muốn lựa chọn một dự án nào đó. Và bộ phim này là mục tiêu của mình rồi nên tôi chắc chắn không để bản thân xao lãng sang một mục tiêu khác. Thời điểm đó, tất cả công việc của tôi đều gác sang một bên để tập trung dành thời gian cho việc thử vai. Tôi không bỏ bất kì buổi tập luyện hay workshop về diễn xuất. Về kinh tế thì cũng thiệt hại một phần. Vì tôi vẫn quảng cáo cho một số sản phẩm hay nhãn hàng trên mạng xã hội. Thật ra, tôi cũng không áp lực nhiều lắm về mặt kinh tế nên tôi thoải mái. Hơn thế nữa, tôi nghĩ cái gì đã là mục tiêu của mình rồi thì tôi phải cố gắng. Cứ dở dở ương ương thì sẽ không biết nó đến đâu.



Bạn nghĩ sao khi so với các ứng viên tiềm năng khác, khả năng của mình chưa nổi bật mà nhận được vai? Điều gì làm nên thành công này?

Tôi nhớ ở vòng mà tôi bị chê diễn xuất, chị Vân có hỏi rằng tôi có muốn vai diễn này không và tôi trả lời là 100%. Nhưng có một câu không có trong clip ở buổi công bố là chị Vân nói rằng chị muốn tôi cố gắng 200% và lúc đó, tôi đã hứa sẽ nỗ lực. Đến vòng thử vai cuối cùng, sau khi công bố top 3 thì chị Vân có hỏi lại tôi đã từng hứa gì với chị và tôi cũng nhắc lại điều này. Tôi nghĩ rằng lí do quan trọng nhất mà tôi được lựa chọn cho dự án lần này là vào ngày thử vai cuối cùng, tôi đã thật sự mang đến 200% cho chị Vân về cả phần diễn xuất lẫn hành động.

Mô-típ ‘from zero to hero’ (từ số 0 thành anh hùng) hiện là cách thức phổ biến để xây dựng tên tuổi của các ngôi sao. Bạn có nghĩ mình được chọn vì có “câu chuyện hay” để nhà sản xuất làm truyền thông?

Tôi nghĩ chị Ngô Thanh Vân là người làm việc rất chuyên nghiệp. Một bộ phim được làm ra là cả quá trình của một ê-kíp nên chắc chắn chị Vân sẽ không bao giờ chỉ đặt niềm tin và hy vọng vào một người chỉ vì lí do người đó là “from zero to hero”. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng bộ phim không phải phụ thuộc vào việc đó. Diễn viên chính là linh hồn của bộ phim, nên khi lựa chọn người đó phải đáp ứng được đủ các yêu cầu của chị Vân thì chị ấy mới chọn.



Thời gian tới, Thanh Sói sẽ tiến hành bấm máy, bạn đã chuẩn bị những gì?

Trong suốt một năm vừa qua tôi đều duy trì lịch tập hằng ngày. Chỉ trừ Covid-19 là được nghỉ khoảng 15 ngày. Lịch đó là thường niên, ít nhất là 3 tiếng mỗi ngày. Còn tôi luôn cố gắng tập 3 - 5 tiếng mỗi ngày, đó là lịch tập trước khi vào ráp bài. Còn đến lúc bắt đầu luyện tập cùng nhau thì khoảng thời gian chắc chắn sẽ nhiều hơn, mỗi ngày đều có phần luyện tập về diễn xuất cũng như hành động để chuẩn bị cho vai diễn lần này.

Cát-sê của Quỳnh là điều khiến khán giả tò mò, bạn có thể chia sẻ?

Tôi nói thật tại thời điểm tôi được nhận vào vai chính, tôi không quan tâm cát-sê. Lúc đó, đưa cát-sê như thế nào tôi cũng nhận vì đây là cơ hội của tôi và tôi phải nắm bắt lấy nó. Cho nên, tôi không quan tâm cát-sê lần này như thế nào.



Trong phim, Quỳnh sẽ thực hiện 100% cảnh hành động hay có nhờ cascadeur?

Đến thời điểm hiện tại, điều này tôi cũng không biết. Tôi chỉ cố gắng làm những điều bộ phim yêu cầu. Về cá nhân, tôi vẫn muốn làm mọi thứ. Tuy nhiên, chưa ra hiện trường nên tôi cũng không dám nói rằng mình có thể làm hết 100% hay không. Dù sao thì tôi vẫn sẽ cố gắng 100%.

Từ người mẫu chuyển sang diễn viên và phải tập luyện với cường độ cao, bạn có bị xuống sức ở thời điểm bắt đầu không?

Không! Tôi quen rồi. Nhưng nếu nói về việc xuống sức và thể lực của tôi cần phải tăng cường thêm thì chỉ là thời gian đầu thử vai thôi. Vì thời điểm đó lịch tập rất căng và nếu muốn tham gia dự án này thì tôi phải tích cực luyện tập để nâng cao sức khỏe. Sau khi trải qua vòng thử vai rồi đến lịch tập 3 tiếng một ngày thì tôi không còn thấy mệt nữa. Sau này, khi càng tăng lịch tập lên thì tôi vẫn ổn, vì tôi đã trải qua quá một trình khá khó khăn rồi.

Với Đồng Ánh Quỳnh, việc chuyển sang một công việc mới, kĩ năng nào gây khó khăn cho bạn nhất?

Đó là kĩ năng diễn xuất. Đối tới tôi, khi là người mẫu, tôi có khả năng giải phóng hình thể nhất định. Bên cạnh đó, tôi còn luyện tập thể thao rất nhiều từ hồi còn nhỏ như cầu lông, bóng rổ... nên cũng có lực cả tay và chân. Tôi cũng từng học qua một chút về cách diễn nên khi bắt đầu vào thử vai, tôi tận dụng được những điều đó. Như mọi người đã biết, khi diễn trước ống kính thì người mẫu chỉ cần diễn trong tích tắc thôi. Tôi chỉ cần diễn một nét mặt hoặc làm như thế nào để con mắt sắc lên. Còn về diễn viên, đó là một đoạn dài nên tôi phải làm sao thể hiện được một con người khác, không phải bản thân. Nhiều khi chụp ảnh, tôi vẫn là tôi nhưng với một nét mặt khác còn đối với phim thì không, tôi phải là một con người khác. Ngoài ra, còn phải thể hiện được khả năng diễn xuất và tôi phải là người kể câu chuyện thật tốt trong suốt bộ phim.

Tôi đã trải qua rất nhiều vòng thử vai. Không phải một mình chị Vân làm giám khảo mà còn cả ê-kíp cùng ngồi lại để nhìn nhận từng phần, xem khả năng của mình đến đâu. Nếu như một người thiếu sức ở tại thời điểm đó thì việc người đó có uốn nắn để trở thành một diễn viên được hay không còn phụ thuộc vào quyết định của cả ê-kíp chứ không phải một mình chị Vân. Chính vì vậy, tôi nghĩ mình được lựa chọn là có một lí do chính đáng chứ không phải do tôi xuất thân từ người mẫu giống chị Ngô Thanh vân.



Suốt quá trình cộng tác cùng Ngô Thanh Vân, bạn học được gì từ “đả nữ”?

Tôi học được rất nhiều từ chị Ngô Thanh Vân. Thứ nhất, chị ấy dạy tôi rất nhiều về hành động, về diễn xuất. Ngoài ra, chị Vân còn dạy tôi cách làm việc. Chị ấy rất đúng giờ, kể cả khi mình đến trễ 5 phút thôi là chị Vân sẽ quạu. Hơn thế nữa, chị ấy còn làm việc rất tập trung nên tự nhiên tôi cảm thấy bản thân chuyên nghiệp hơn hẳn. Tôi luôn nghiêm túc, không dám đùa giỡn gì cả, tôi dành 100% tâm sức, trí não để làm công việc của mình.



Ngưỡng mộ đàn chị Ngô Thanh Vân, vậy Đồng Ánh Quỳnh có nghĩ định hướng của mình sẽ toàn tâm toàn lực theo điện ảnh trong tương lai thế nào?

Thật sự rất áp lực. Thời gian đầu, tôi có nghe mọi người nói chị Vân rất khó và khi gặp tôi cũng cảm thấy chị ấy khó thật. Vì vậy, tôi cũng sợ. Chị Ngô Thanh Vân làm việc rất tập trung và nghiêm túc nên lúc đầu chưa quen, tôi cũng hơi sợ. Tuy nhiên, thời gian sau khi tiếp xúc nhiều, tôi cảm giác chị ấy cũng dễ thương. Chị Vân luôn cố gắng tạo môi trường thoải mái nhất để bất kể diễn viên nào làm việc với ê-kíp đều phát huy được hết năng lực của bản thân. Chính vì thế, lúc làm việc với chị Vân sẽ có những áp lực nhất định. Ví dụ, đến thời điểm hiện tại, mỗi lần tôi làm sai một điều gì đó, chị ấy đều nói thẳng và thậm chí, còn thị phạm cho tôi. Khi có những áp lực từ chị Vân, tôi sẽ làm tốt hơn.

Từ trước đến giờ, mơ ước của tôi là diễn viên chứ không phải người mẫu. Tôi đến với nghề người mẫu như cái duyên, lúc còn đi học có người bảo tôi mặt mũi, dáng vóc dễ thương nên mời chụp hình. Lúc đó, tôi chỉ nhận lời để có thêm thu nhập thôi chứ không phải đam mê thực sự. Từ nhỏ, tôi rất thích xem phim, ghiền phim nên dở hơi tự diễn các vai mình thích trên truyền hình như: Tiểu Yến Tử, Hoàn Châu cách cách… Tôi đóng cửa phòng lại, tự diễn cho mình xem nhưng bất ngờ bố tôi vào phòng thì tôi giật mình, hất tung mọi thứ lên. Lúc đó, tôi không biết mình đang làm đúng hay sai, chỉ biết thích diễn thôi chứ không muốn người khác biết… Tôi thích diễn xuất vì nó cho mình cơ hội được giải tỏa hết cảm xúc của bản thân. Tôi là người hướng nội, toàn giấu cảm xúc của mình bên trong, ít khi được bùng nổ…

Từ lúc tham gia nghệ thuật đến giờ, bố mẹ vẫn ủng hộ bạn chứ?

Bố tôi thì ủng hộ, còn mẹ thì không. Bố tôi rất thoải mái, còn mẹ tôi là công nhân viên chức nhà nước nên suy nghĩ hơi khác nhau. Bố tôi chỉ cần con gái biết tự lập, đứng trên đôi chân của mình thôi. Vừa qua, tôi mới về Hà Nội một ngày thôi, mẹ đã bảo tôi về đây ở hẳn, bỏ công việc đi vì thấy con gái quá cực, toàn đi đánh đấm, về đến nhà tôi gầy đi rất nhiều. Thời điểm hiện tại, tôi đã rất gầy so với một năm trước, nguyên một năm đó tôi không gặp bố mẹ mình và chỉ ở TP.HCM để tập luyện, thử vai. Lúc tết tôi về nhà, mẹ không còn nhận ra tôi nữa vì quá gầy. Mẹ tôi thấy xót nên bảo rằng nếu khổ quá, không chịu nổi thì về Hà Nội sống.

Khuyên con gái từ bỏ nghệ thuật, vậy mẹ Đồng Ánh Quỳnh muốn bạn làm nghề gì nếu không trở thành nghệ sĩ?

Mẹ tôi chỉ muốn tôi có một cuộc sống bình thường, công việc ổn định. Mẹ tôi chỉ biết tôi mê nên theo nghề này, chứ thực sự mẹ tôi lo lắng vì đây là một công việc không mang lại thu nhập ổn định. Mẹ muốn tôi là một người phụ nữ của gia đình, của Hà Nội, một tuýp người phụ nữ cổ điển một chút…

Thật ra, tôi không ngại đóng cảnh nóng vì tôi biết mình đang làm việc. Tôi chỉ cần cảm thấy cảnh nóng đó phù hợp và cần thiết cho dự án. Tôi không hề ngại.



Đồng Ánh Quỳnh có sợ bố mẹ phản ứng trái chiều khi đóng cảnh nóng không?

Không, tôi không sợ. Vì tôi cảm giác bố mẹ mình chưa bao giờ ra rạp xem phim, nhưng có thể lần này (phim Thanh Sói), họ sẽ đi xem. Nhưng bình thường, bố mẹ tôi không bao giờ ra rạp xem phim đâu, chỉ thích ở nhà vui vẻ cùng bạn bè, người thân thôi. Từ bé đến giờ, tôi chưa từng thấy bố mẹ ra rạp xem phim (cười). Tôi phải nói ba mẹ ủng hộ phim Việt mới được.

Trở thành tâm điểm dư luận, đồng nghĩa với việc chuyện đời tư bị soi mói. Đồng Ánh Quỳnh đã chuẩn bị tâm lí cho điều này chưa?

Tôi không thấy khó chịu vì tôi biết rằng đây là tính chất của nghề, của một nghệ sĩ. Chấp nhận làm nghệ sĩ thì bắt buộc phải làm quen với sự quan tâm của công chúng. Tôi đã xác định từ đầu và làm quen dần. Tuy nhiên, tôi là người rất áp lực trước sự chỉ trích. Tôi hay bị buồn và mắc kẹt cảm giác đó trong đầu. Có thời điểm, tôi đọc hết tất cả bình luận về mình khi tham gia The Face. Mặc dù những chỉ trích là số ít, còn rất nhiều người ủng hộ mình, nhưng tôi không hiểu tại sao mình cứ nhạy cảm, quan tâm và để ý đến ý kiến trái chiều. Sau này, tôi nhận ra vấn đề và chấp nhận cuộc sống của một nghệ sĩ.

Antifan hiện nay càng ngày càng hung hãn, bạn có chuẩn bị kịch bản gì ứng phó khi gặp sự cố truyền thông không?

Không, tôi chưa nghĩ gì hết, và cũng chưa sẵn sàng. Tôi biết mọi người đều có cảm xúc và lí do riêng để yêu hay ghét một ai. Khán giả đối xử tôi thế nào thì tôi cũng tôn trọng. Tôi không bắt mọi người yêu thương mình.

Đại gia, tình, tiền là những ồn ào thường được nhiều người “gắn mác” cho sao nữ. Đồng Ánh Quỳnh sẽ phản ứng thế nào trước những tin đồn này không?

Tôi thấy mình không có khả năng đó đâu vì tôi thấy mình không đủ hấp dẫn. Tôi thấy mình không thể quen được người thuộc dạng có tiền, tôi thấy hơi… không an toàn.



Người mẫu từ lâu là ngành nghề gây nhiều ồn ào, đặc biệt là chuyện chân dài - đại gia. Từ lúc vào nghề, bạn có gặp trường hợp hay đề nghị hẹn hò nào từ giới này?

Trước đây, bạn từng gây chú ý khi vướng tin đồn tình cảm đồng giới với Thanh Hằng. Sự việc này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống bạn không, đặc biệt là mối quan hệ với gia đình?

Tôi không thấy đây là một câu chuyện tiêu cực. Về phía bố mẹ tôi, tôi không thấy họ nói gì và tôi cũng không biết họ có đọc những tin tức đó hay chưa. Nhà tôi hay lắm, cứ về nhà toàn nói chuyện đâu đâu, bố mẹ tôi không bao giờ hỏi về công việc. Chỉ một vài lần bố tôi hỏi công việc dạo này thế nào thôi, chứ không hỏi cụ thể về việc gì…

Từng chia sẻ trên báo rằng bản thân không muốn kết hôn, bạn không ngại cuộc sống đơn độc sao?

Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân không phải là cuộc sống tôi mong muốn. Một phần là quá nhiều ràng buộc. Có nhiều người bảo tôi là người hướng nội, rất quan tâm đến gia đình. Nhưng thật ra, tôi là người phụ nữ khá tự chủ, lo sự nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy hôn nhân không phải là sự lựa chọn của mình.

Phải chăng Đồng Ánh Quỳnh đang hướng tới cuộc sống của một bà mẹ đơn thân?

Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa nghĩ đến việc có con, cũng như không nghĩ đến chuyện làm "single mom" (mẹ đơn thân).

Cảm ơn Đồng Ánh Quỳnh đã dành thời gian chia sẻ!