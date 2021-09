Động thái của hot girl Thiên An sau ồn ào với Jack

Trên trang cá nhân, Thiên An gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mới. Kèm theo đó, hot girl sinh năm 1998 viết: “Tháng mới hãy mang thật nhiều năng lượng nhé". Được biết đây là động thái đầu tiên của cô sau bài viết công khai chuyện có con hôm 8.8. Trong hình ảnh được chia sẻ, nữ chính Sóng gió gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận về hơn 36.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải.

Nhiều cư dân mạng dành lời khen ngợi cho sắc vóc của Thiên An, đồng thời động viên cô sau những sóng gió đã qua. Một tài khoản bình luận: “Tháng mới thật nhiều năng lượng và luôn mạnh mẽ nhé cô gái". Người xem khác nhận xét: “Gái một con trông mòn con mắt". “Chúc hai mẹ con Thiên An mạnh mẽ và bình an nhé, bạn xứng đáng”, một người xem ý kiến.

Sau ồn ào với Thiên An, Jack vướng phải làn sóng tẩy chay từ cư dân mạng Ảnh: TL

Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô gây chú ý khi xuất hiện trong một số dự án âm nhạc của Jack như Sóng gió, Bạc phận, Hoa vô sắc. Đến đầu tháng 8.2021, hot girl sinh năm 1998 gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện có con với giọng ca Là một thằng con trai. Sau đó, nam ca sĩ cũng lên tiếng xác nhận thông tin này, cho biết bản thân và gia đình cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc cô mang thai đến hiện tại. Trong bài viết, Jack khẳng định dù đã chia tay nhưng bản thân vẫn muốn được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha một cách trọn vẹn cho đến khi con trưởng thành.