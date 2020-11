Drew Barrymore dũng cảm mở talk show truyền hình riêng giữa đại dịch Covid-19

Để khởi động talk show mới mang tên The Drew Barrymore Show, một cuộc hội ngộ dàn sao Charlie’s Angels (Thiên thần của Charlie) đã diễn ra với đầy đủ nhiều cung bậc cảm xúc. Cuộc cạnh tranh với talk show gạo cội của Ellen DeGeneres xem như đã bắt đầu.

Cô nàng cựu diễn viên nhí từng đứng trước máy quay từ lúc mới 5 tuổi giờ đây quyết định trở thành gạch nối giữa những nhân tố của thế giới showbiz trong tình hình phức tạp của dịch bệnh. Diễn biến ấy đã lộ rõ ngay từ tập khởi đầu khi Barrymore giữ ghế “chủ xị” giữa hai đồng nghiệp thân thiết ngày nào, Cameron Diaz và Lucy Liu. Trên thực tế, bộ ba ngôi sao không hề ngồi quay cùng studio do giãn cách xã hội các diễn viên hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Bởi trong khi Cameron Diaz ghi hình ở Los Angeles thì hai người còn lại xuất hiện trước camera tại New York. Nhờ vào thủ thuật công nghệ số, tất cả họ như đang xuất hiện chung trong một bối cảnh và trò chuyện cùng nhau.

The Drew Barrymore Show là một chương trình kết hợp đủ đầy những yếu tố xã hội cộng đồng quen thuộc qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến người nổi tiếng trong tình trạng phong tỏa và cách ly xã hội, mà đại diện đầu tiên là dàn sao của Charlie’s Angels. Các khách mời khác theo diễn biến mỗi tập từng tuần lần lượt sẽ bao gồm các tên tuổi Hollywood như Reese Witherspoon, Charlize Theron, Jane Fonda, Adam Sandler hay Billy Porter. Giới khách mời đời thường cũng sẽ có mặt trong chương trình, từ trẻ em - chẳng hạn là cuộc nói chuyện giữa Drew Barrymore và con gái mình - đến giới nữ, như màn đối thoại với chính mẹ của host chủ trì, chưa kể đến một số tương tác tiềm năng là các chủ doanh nghiệp nhỏ và những người lao động thiết yếu. Talk show trực tuyến này khai thác kho tài liệu kỹ thuật số để thực hiện những đề mục chủ yếu như Drew’s Movie Nite, The Art of the Interview, Drew’s Cookbook Club và đặc biệt khác lạ là mục theo dõi hậu trường hình thành mỗi tập của chương trình, The Making Of The Drew Barrymore Show.