‘Đừng gọi anh là bố’: Bản remake mang đậm dấu ấn điện ảnh Thái

Giữ cốt truyện chính của Đạp gió rẽ sóng (phát hành năm 2017), Đừng gọi anh là bố! xoay quanh hành trình hóa giải khúc mắc trong lòng cậu con trai Got (Pope Thanawat) và ông bố Prem (Ter Chantavit). Got hận bố vì ông từng vào tù, gián tiếp khiến mẹ anh qua đời. Đặc biệt, việc bố Prem luôn ngăn cấm Got theo đuổi đam mê đua xe càng khiến anh ghét bỏ ông. Tuy nhiên, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến Got có cái nhìn khác về ông.

Vì tông xe, Got bị chấn thương nặng, bất tỉnh và vô tình quay về quá khứ, thời điểm mà bố mẹ của anh vẫn còn trẻ và tràn ngập hạnh phúc. Tại đây, Got phần nào thấu hiểu được bố Prem cũng như sự lựa chọn và quyết định năm xưa của ông. Mâu thuẫn giữa Got và bố Prem được gỡ bỏ, anh yêu thương bố nhiều hơn…

Nhờ có chuyến hành trình quay ngược về quá khứ, Got (trái) mới có những chuyển biến tâm lý và thay đổi góc nhìn về người bố cọc cằn Prem (phải) của mình đồng thời hóa giải hiểu lầm về những năm tù của bố và cái chết của mẹ mình sau khi sinh con ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Yếu tố “xuyên không” của Đừng gọi anh là bố! không hề quá xa lạ với khán giả. So với bản gốc thiên về hơi hướng thanh xuân với nét diễn xuất dung dị tự nhiên của dàn diễn viên, thì bản remake của Thái Lan lại kế thừa cảm xúc hoài cổ nhẹ nhàng và pha thêm nét hài duyên dáng đặc trưng của điện ảnh xứ chùa vàng.

Các cảnh hài hước không phải là điểm sáng duy nhất của Đừng gọi anh là bố!, mà bộ phim còn khéo léo đan xen nhiều tình huống cảm động về gia đình, bạn bè và chiến hữu khi trên nền bối cảnh băng đảng bảo kê Thái Lan những năm 1990.

Hai diễn viên chính lăn xả trong những cảnh hành động ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Dù thiên về tình cảm gia đình - bố con, nhưng tác phẩm cũng gây ấn tượng khi được diễn đạt bằng cách xây dựng mối quan hệ giữa hai người bạn để giúp cả hai giải quyết mâu thuẫn. Bên cạnh đó, Đừng gọi anh là bố! còn khéo léo khi đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, cười có, căng thẳng có và cuối cùng là đến những phút giây lắng đọng đầy quý giá.

Đáng tiếc, Đừng gọi anh là bố!, vẫn còn một số lỗ hổng nhất định về khung cảnh khi đặt dòng thời gian của phim ngược về những năm 1990. Bối cảnh trong phim khá hẹp và phần nào chưa thể hiện hết yếu tố retro. Ngoài ra, một số phân đoạn hài hước quá lố đặc trưng của điện ảnh Thái Lan không phải lúc nào cũng có tác dụng tích cực.

Bản gốc Đạp gió rẽ sóng (trái) và bản remake của Thái Lan đều được khen ngợi vì truyền tải được nhiều ý nghĩa về tình cảm gia đình, anh em, bằng hữu ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Nếu Đạp gió rẽ sóng của Trung Quốc được giao cho ba diễn viên nặng ký là Đặng Siêu, Bành Vu Yến và Triệu Lệ Dĩnh thì ở Đừng gọi anh là bố! cũng không hề kém cạnh khi quy tụ được cả ba diễn viên hạng A đến từ 3 đài truyền hình quốc dân của Thái Lan gồm: “nam thần truyền hình” Pope Thanawat, “ông hoàng phòng vé” Ter Chantavit và mỹ nhân gợi cảm Sammy Cowell. Đặc biệt hơn, đây là bộ phim đầu tiên có sự hợp tác của ba đài truyền hình lớn của Thái Lan là CH3, One31 và CH7.

Màn tung hứng giữa hai tài tử điển trai Pope Thanawat và Ter Chantavit khiến khán giả “dở khóc dở cười”. Sở hữu ngoại hình cực kỳ đặc trưng của một “trai đểu”, Pope Thanawat vào vai anh con trai bất cần Got rất chuẩn. Nhờ kinh nghiệm diễn xuất trong hàng loạt phim truyền hình được yêu thích, Pope Thanawat càng thuận lợi thể hiện những cảnh chuyển biến nội tâm với bố mình. Trong khi đó, “thánh lầy điện ảnh” Ter Chantavit không hề khiến người xem thất vọng khi tiếp tục thể hiện nét hài hước lầy lội nhưng không kém phần duyên dáng khi hóa thân vào vai của ông bố khó tính Prem.

Diễn xuất duyên dáng của hai nam diễn viên hạng A làng giải trí Thái Lan: Pope Thanawat (trái) và Ter Chantavit ẢNH: CẮT TỪ PHIM Vẻ đẹp rạng rỡ của Sammy Cowell trong phim ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Riêng bóng hồng duy nhất trong Đừng gọi anh là bố! là Sammy Cowell cũng để lại ấn tượng. Tuy nữ diễn viên không có nhiều đất diễn để bộc lộ tình cảm nhưng vẻ đẹp cổ điển của cô chính là một trong những điểm thu hút khiến người xem khó rời mắt.

Đừng gọi anh là bố! chính thức được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 13.11.