Đường tình của những mỹ nhân 'Gái già lắm chiêu'

Diễm My 9X tham gia điện ảnh với rất nhiều vai diễn nổi bật trong các phim như: Tốc độ và đường cong, Cô ba Sài Gòn, Chạy đi rồi tính, Mỹ nhân kế, Ống kính sát nhân…

Đặc biệt, Gái già lắm chiêu được ra mắt vào năm 2016 do Diễm My đảm nhận vai chính đã trở thành một trong những phim chiếu rạp thu hút nhiều người xem nhất tại thời điểm đó. Cô thủ vai Linh San, nữ doanh nhân vừa bước sang tuổi 30 nắm trong tay tất cả từ tiền đến quyền. Nhưng vì cất giữ một bí mật về căn bệnh suy buồng trứng đang chực chờ cướp đi thiên chức làm mẹ nên cô bắt buộc phải tìm đối tượng để giúp mình mang thai sớm. Vai diễn Linh San được coi là màn "lột xác" đáng được công nhận của Diễm My 9X, mở được nhiều cánh cửa hơn trong sự nghiệp điện ảnh. Bộ phim này nhận được 2 đề cử tại Cánh diều vàng vào năm 2016, trong đó có giải Nữ diễn viên chính phim điện ảnh