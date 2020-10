Dương Triệu Vũ tung poster album chủ đề biển

Nói về cảm hứng để thực hiện ảnh poster, nam ca sĩ chia sẻ: “Hình ảnh album được lấy cảm hứng từ điển tích Lý Bạch vì quá đắm say ánh trăng in trên mặt nước nên đã tự trầm mình xuống dòng sông Thái Bạch để được ôm trăng. Cái chết đầy chất thơ của “Thi tiên” được ca ngợi thấm đẫm phong thái siêu trần, thoát tục từ hàng ngàn năm qua đã in sâu vào lòng độc giả bao nhiêu thế hệ”. Tính thi ca và tinh thần lãng mạn của điển tích xưa này lại vô cùng phù hợp với những tâm tư mà Dương Triệu Vũ muốn gửi gắm vào sản phẩm mới. Vì vậy, anh mới quyết định hóa thân thành một người đàn ông “say” trăng để nói lên những nỗi lòng của mình.