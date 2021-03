Dwayne 'The Rock' Johnson khoe lần đầu giác hơi

Ngày 2.3 (giờ địa phương), Dwayne "The Rock" Johnson đăng tải bài viết mới lên trang Instagram cá nhân đính kèm hình ảnh cơ thể đầy dấu đỏ sau khi sử dụng liệu pháp giác hơi. "Trông có vẻ ghê rợn hơn so với cảm giác mà nó mang lại nhưng tôi thật sự thích điều này", nam diễn viên viết. Ngôi sao phim San Andreas cho biết anh luôn tìm cách để giữ sức khỏe tốt bởi công việc hằng ngày vô cùng bận rộn. Ngoài ra The Rock còn khuyến khích khán giả chủ động quan tâm, chăm sóc cơ thể của mình.