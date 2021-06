'Everglow' - phim Hàn nói về tình yêu bà cháu gây tranh cãi

Go Doo Shim năm nay 70 tuổi, là diễn viên gạo cội nổi tiếng của Hàn Quốc . Bà quen mặt với khán giả Việt Nam qua những bộ phim truyền hình như Xã hội thượng lưu (2015), Kê Long tiên nữ truyện (2018), Ông chú của tôi (2018), Khi hoa trà nở (2019) và đặc biệt là phim điện ảnh Ngày không còn mẹ (2017)... Sở hữu khả năng diễn xuất tốt, Go Doo Shim thường đảm nhận nhân vật người mẹ dịu dàng, chu đáo.

Everglow xoay quanh chuyện tình bà - cháu của nữ thợ lặn Jin Ok và nhà làm phim trẻ tuổi Kyung Hoon. Ảnh: Allkpop

Trong tác phẩm điện ảnh mới nhất có tên Everglow dự kiến công chiếu ngày 30.6 tới, ngôi sao sinh năm 1951 vào vai nữ thợ lặn Jin Ok. Bà gặp Kyung Hoon (Jin Hyun Woo, 34 tuổi) - một nhà sản xuất phim trẻ đến đảo Jeju để làm phim tài liệu . Cả hai dần nảy sinh tình cảm sau khi làm việc chung với nhau, bất chấp khoảng cách tuổi tác lớn. Theo Allkpop, Everglow gây chú ý khi nói về chuyện tình bà cháu, từ đó truyền tải ý nghĩa của tình yêu đích thực vượt qua những định kiến về chênh lệch tuổi tác, khác biệt vùng miền và khác biệt nghề nghiệp.

Go Doo Shim bộc bạch: "Dù con người ta có già đi thì cảm xúc và tình cảm vẫn nguyên vẹn. Tôi cảm ơn đạo diễn So Joon Moon vì đã cho phép nhân vật Jin Ok vượt qua ranh giới của định kiến chênh lệch tuổi tác và cho phép bà ấy sống thật với cảm xúc của mình". Nhà sản xuất Everglow - Myung Film cho biết: "Go Doo Shim đã chấp nhận thử thách, tham gia diễn xuất bộ phim độc đáo và đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà".

Phim điện ảnh Ngày không còn mẹ (2017) có Go Doo Shim đóng chính từng lấy nước mắt của nhiều khán giả Việt Nam. Ảnh: Poster phim

Dưới bài đăng của Allkpop có rất nhiều khán giả cho biết họ vô cùng bất ngờ khi biết Everglow nói về chuyện tình bà cháu. "Go Doo Shim hơn Jin Hyun Woo đến 36 tuổi đấy", "Thật kỳ lạ. Họ trông giống bà và cháu trai hơn là một đôi tình nhân", "Tôi cũng hơi ngần ngại khi thấy loạt ảnh tĩnh của phim nhưng vẫn quyết định xem Everglow. Tôi không muốn đánh giá một tác phẩm trước khi trải nghiệm nó"... là những bình luận của cư dân mạng.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều người chỉ ra rằng đời thật tồn tại những mối tình bà cháu bền chặt. "Brigitte và Emmanuel Macron. Vợ hơn chồng tận 24 tuổi", một khán giả viết. "Bạn có thể yêu ai đó mà không màng đến ngoại hình hoặc ham muốn thể xác", tài khoản khác đưa ý kiến. "Những bộ phim hay nhất luôn khiến bạn phải tự vấn về lập trường của mình. Nếu nhà sản xuất thực sự đi sâu vào chủ đề tình yêu bất chấp tuổi tác, Everglow có thể giúp chúng ta thấy được tính nhân văn cũng như hiểu được những mối quan hệ như thế này", một bạn đọc bày tỏ.