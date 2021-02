Fan 'bấn loạn' trước 'poster' BlackPink tổ chức concert ở Việt Nam

Trong khi phía công ty chủ quan chưa đưa ra phản hồi hay có bất kỳ động thái nào liên quan đến vấn đề kể trên, người hâm mộ của BlackPink nhanh chóng “mổ xẻ” sự việc. Không ít fan bày tỏ sự thích thú trước tin đồn về 4 chủ nhân của bản hit How you like that và vẽ ra viễn cảnh khi thần tượng đến Việt Nam biểu diễn. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng điều này phi lý và bày tỏ sự hồ nghi trước tấm poster được đăng tải. Một bộ phận lớn dân mạng khẳng định hình ảnh nói trên chỉ là “hàng giả” vì lối thiết kế kém chuyên nghiệp, sử dụng hình ảnh cũ của nhóm. “Poster lấy ảnh và logo từ hồi 2017, nhìn rất chi là "phèn". Phong cách design của team BlackPink luôn là sự tối giản. Mà là tour chưa công bố thì nhìn sẽ rất bí ẩn chứ không như này”, một trong số nhiều người hâm mộ bày tỏ. Nhiều dân mạng suy đoán đây có thể chỉ là một sản phẩm cắt ghép từ fan nào đó để thỏa nỗi mong mỏi thần tượng đến Việt Nam.