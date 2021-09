Fan háo hức khi Lee Jong Suk nên duyên cùng Yoona trong phim mới

Theo Soompi hôm 1.9, Lee Jong Suk và Yoona chính thức xác nhận sánh vai cùng nhau trong dự án truyền hình mới của tvN có tên Big Mouth. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của một luật sư hạng ba vô tình phải đảm nhận một vụ án giết người. Chỉ sau một đêm, vụ án này đã biến anh thành một thiên tài bịp bợm. Để có thể sống sót và bảo vệ gia đình mình, anh phải phơi bày âm mưu của những kẻ quyền lực thuộc tầng lớp thượng lưu.

Big Mouth nhận được sự chú ý khi đánh dấu sự trở lại của Lee Jong Suk sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ vì thực hiện nghĩa vụ quân sự . Trong tác phẩm sắp khởi quay, tài tử sinh năm 1989 hóa thân thành Park Chang Ho, một luật sư kém cỏi với khả năng thắng kiện chỉ tầm 10%. Nhân vật này được mô tả là một kẻ chỉ biết nói suông và chẳng bao giờ hành động. Cũng vì lẽ đó, những người từng hợp tác với anh thường gọi Chang Ho là “Big Mouth”. Tuy nhiên, một ngày nọ, luật sư họ Park bỗng nhiên bị nhầm lẫn với một thiên tài lừa đảo được mệnh danh là “Big Mouse” khiến anh rơi vào tình thế nguy hiểm.

Sự trở lại của tài tử họ Lee khiến fan "đứng ngồi không yên", nhiều khán giả háo hức mong đợi màn kết hợp mới mẻ giữa anh và người đẹp Yoona ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Xuất hiện bên cạnh Lee Jong Suk là nữ thần tượng xinh đẹp Yoona. Mỹ nhân nhóm SNSD hóa thân thành nữ y tá Go Mi Ho - vợ của Park Chang Ho. Cô là người đã góp phần giúp chồng thành luật sư và luôn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho ông xã. Khi phát hiện Chang Ho bị nhầm lẫn với một kẻ lừa đảo, Mi Ho đã tự mình khám phá ra sự thật… Màn kết hợp giữa Lee Jong Suk và Yoona trong vai trò một cặp vợ chồng của Big Mouth khiến fan không khỏi phấn khích và mong chờ “phản ứng hóa học” giữa cặp diễn viên tài sắc này.

Kịch bản của Big Mouth được chấp bút bởi Jang Young Chul và Jung Kyung Soon - bộ đôi biên kịch từng gây được tiếng vang với bộ phim Vagabond (Lãng khách) hồi 2019. Dự án mới sẽ do đạo diễn Oh Choong Hwan - nhà làm phim đứng sau thành công của Hotel Del Luna (Khách sạn ánh trăng), cầm trịch. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào năm 2022.

Lee Jong Suk đẩy mạnh các hoạt động nghệ thuật sau khi xuất ngũ vào tháng 1 năm nay ẢNH: INSTAGRAM NV

Lee Jong Suk là một trong những nam diễn viên 8X được yêu thích nhất trên màn ảnh xứ kim chi. Tài tử sinh năm 1989 gia nhập làng giải trí từ năm 2005 với tư cách người mẫu rồi lấn sân sang diễn xuất và từng bước chinh phục khán giả với các tác phẩm ăn khách: Đôi tai ngoại cảm, Bác sĩ xứ lạ, Pinocchio, Khi nàng say giấc, Phụ lục tình yêu… Tháng 3.2019, tài tử đình đám tạm gác hoạt động nghệ thuật để hoàn thành nghĩa vụ quân sự với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng và vừa xuất ngũ vào đầu năm nay.