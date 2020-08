Giải mã ký hiệu V mà Ngô Kiến Huy và loạt sao Việt tích cực ‘lăng xê’

KOL và người nổi tiếng luôn là những người đi đầu trong việc tạo trào lưu cho các bạn trẻ. Từng kiểu tạo dáng pose hình, chụp ảnh đều được các bạn trẻ học theo, cho ra đời những bức ảnh vô cùng sáng tạo, dễ thương “hết nấc”. Mới đây trên Facebook, Ngô Kiến Huy và nhiều KOL khác đã chia sẻ những bức ảnh với kiểu post chữ “V”. Ủa trend gì mới phải không ta?

Khi hỏi Ngô Kiến Huy về bức ảnh đặc biệt này, chàng Bắp đã không giấu nổi phấn khích bật mí về một sự kiện đặc biệt khiến cộng đồng yêu công nghệ Việt Nam háo hức những ngày vừa qua: Sự ra mắt của Gojek tại thị trường Việt Nam, bắt đầu từ ngày 5.8. “Cơn lốc xanh” với ký hiệu chữ V kỳ lạ được phủ sóng mạng xã hội những ngày vừa qua chính là lời chào của Gojek dành tặng Việt Nam: “Gojek say HI to Vietnam”. Với các bạn trẻ Việt, ký hiệu chữ V đó chính là lời chào khi gặp nhau, đặc trưng của style chụp ảnh Việt được Gojek tận dụng và thổi một làn gió mới cho trào lưu chụp ảnh này. Sự ra mắt lần này của Gojek nhận được nhiều ủng hộ từ người dùng Việt, đặc biệt là các bạn trẻ - những người đã và đang tin tưởng GoViet trong suốt 2 năm qua. Bằng chứng chính là mức độ hưởng ứng “phủ xanh” mà các sao và những khách hàng đầu tiên của Gojek đã tích cực “lăng xê”.

Để có được sự ra mắt đầy kỳ công này, Gojek đã phải chuẩn bị trong một thời gian dài trước đó. Thị trường dịch vụ gọi xe tại Việt Nam vẫn đang tập trung nhiều vào giới trẻ, đòi hỏi các thương hiệu phải đưa ra những thông điệp, câu chuyện, hình ảnh nhắm tới tập khách hàng chính của mình. Lần ra mắt này của Gojek thực sự vô cùng ấn tượng với TVC “bom tấn” trẻ trung và đẹp mắt, hàng loạt người nổi tiếng quan tâm cùng chia sẻ câu chuyện, thông điệp “Gojek - Phiêu nhịp sống” đầy ý nghĩa và tầm nhìn chiến lược nhằm tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ cho các khách hàng Việt, giải quyết nhiều vấn đề và đưa ra các sản phẩm mới ấn tượng.

Sản phẩm TVC lần này được đạo diễn bởi Henry Scholfield, cái tên đã quá quen thuộc với những MV ca nhạc xuất sắc của các nghệ sĩ đình đám như Dua Lipa, Billie Eilish hay Camila Cabello. Xuyên suốt TVC, thông điệp "Phiêu nhịp sống" được nhấn mạnh, thể hiện cam kết của thương hiệu đối với người dùng: giải quyết các nhu cầu của người trẻ tại các thành phố hiện đại, nơi mọi thứ diễn ra vô cùng vội vã và nhịp nhàng. Sự đầu tư chỉn chu từ concept, nội dung cho tới những hình ảnh đầy nghệ thuật khiến cho TVC của Gojek không chỉ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ những người nổi tiếng mà cả giới trẻ. Tất cả cùng chúc mừng sự “đổ bộ” siêu thành công của Gojek tại thị trường Việt Nam và tải ứng dụng để trải nghiệm “vũ trụ dịch vụ” đến từ Gojek.