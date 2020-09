Giải mã sức hút phim siêu anh hùng quái đản ‘The Umbrella Academy’

Ra mắt khán giả toàn cầu lần đầu tiên vào đầu năm ngoái, The Umbrella Academy trở thành một hiện tượng mới cho dòng phim anh hùng, dị nhân với mô-tuýp sáng tạo, đầy kì quái. Bộ phim do Steve Blackman phát triển, được chuyển thể từ truyện tranh của Gerard Way và Gabriel Bá. Nội dung nói về 7 đứa trẻ có năng lực siêu nhiên được nuôi lớn bởi một tỉ phú/nhà khoa học lập dị. Họ trở thành những anh hùng chuyên chống lại bọn tội phạm và sau này còn đảm đương trọng trách lớn hơn là cứu thế giới khỏi sự diệt vong. Tuy nhiên, đằng sau cái mác anh hùng là một gia đình vụn vỡ của những đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ khi còn bé. Họ có đủ sức mạnh để cứu lấy nhân loại, nhưng cũng đủ năng lực để đưa thế giới trở nên hỗn loạn. Ngoài những yếu tố cơ bản hút người xem như du hành thời gian, hành động mãn nhãn, âm nhạc bắt tai, The Umbrella Academy còn sở hữu nhiều yếu tố vượt ra khỏi những khuôn khổ thông thường của các bộ phim anh hùng, giúp phim tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt.