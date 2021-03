Giọng ca nhí Thu Hường: Tự hào khi được nhận xét là 'bản sao' Như Quỳnh

Thu Hường được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình Ai sẽ thành sao nhí 2017 , đội của ca sĩ Thủy Tiên và giành được giải Phong cách nhất. Bước ra từ cuộc thi, em cũng đạt được một số thành tích ấn tượng như Á quân cuộc thi Cất cao tiếng hát Voice up kid 2017, đoạt giải A trong Liên hoan nghệ thuật hát văn và chầu văn Hà Nội 2018...

So với thời điểm thi Ai sẽ thành sao nhí 2017, Thu Hường đã "lột xác", ra dáng thiếu nữ ở tuổi 15

Bên cạnh đó, Thu Hường rất hạnh phúc khi nhiều khán giả ví em là "bản sao" của ca sĩ Như Quỳnh. Nói về điều này, giọng ca 15 tuổi bày tỏ: "Được mọi người nhận xét là bản sao ca sĩ Như Quỳnh em thấy rất tự hào. Chắc vì mọi người thấy tóc em cũng dài giống như cô. Khi mình còn nhỏ tuổi mà được nhận xét giống với một ca sĩ gạo cội nổi tiếng như cô Như Quỳnh thì em vui lắm. Nhưng điều đó cũng khiến em cảm thấy áp lực, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, em không cố gắng để làm "bản sao" của ai đó mà phải cố gắng để bản thân vươn lên, trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp".

Ngoài ra, học trò Thủy Tiên cũng có những chia sẻ về việc bị so sánh với những người bạn đồng trang lứa, đặc biệt là ca sĩ Phương Mỹ Chi. Nói về điều này, giọng ca nhí khẳng định bản thân không áp lực khi bị người hâm mộ “đặt lên bàn cân". Em bày tỏ quan điểm: “Em cũng rất yêu thích giọng hát của chị Phương Mỹ Chi nên không sợ bị khán giả so sánh. Em nghĩ mỗi người đều có một nét riêng, cái hay riêng và có những khán giả yêu thích. Tuy nhiên, các khán giả sẽ có suy nghĩ và cảm nhận âm nhạc khác nhau nên việc so sánh khi tụi em hát là điều không thể tránh khỏi”.