Hàn Thái Tú chật vật giữa bão tuyết: Cúp điện, mất nước, phải ở nhờ người thân

Trên trang cá nhân, Hàn Thái Tú tung vlog cập nhật cuộc sống giữa bão tuyết tại Mỹ. Được biết, nam ca sĩ đang sống tại thành phố Dallas, thuộc tiểu bang Texas , nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão tuyết.

Hàn Thái Tú cho biết cuộc sống của anh vô cùng khó khăn khi mọi thứ dường như bị tê liệt khi nhiệt độ giảm mạnh, mất điện diện rộng. Cụ thể, anh bộc bạch: “Đường xá chìm trong băng giá, rất trợn trượt, phủ đầy đá nên chạy xe rất nguy hiểm… Nghe mấy người ở đây, người ta nói mấy chục năm rồi vùng Dallas nơi tôi ở mới lạnh khủng khiếp như vậy”.

Đường xá phủ tuyết trắng, trơn trượt Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, giọng ca Yêu đến kiếp sau cũng khiến fan xót xa khi điều kiện sinh hoạt hạn chế, phải sang nhà người thân tá túc. “Mọi người khuyến khích nên ở nhà vì đường xá, giao thông tắc nghẽn. Tuy nhiên, nơi tôi ở thì mọi thứ đông đá, không có điện. Ở đây, đa phần dùng gì cũng phải có điện, tôi cũng không tắm được, làm gì cũng không được. Cho nên tôi phải tá túc tại nhà ông anh”. Trong video, nam ca sĩ cũng ra cây ATM để rút tiền nhưng máy trục trặc, không hoạt động. Anh buồn bã: "Rút tiền nó cũng không cho rút nữa, sao mà sống đây".

Đồng thời, ca sĩ sinh năm 1980 cũng nói thêm: “Theo dự báo, tuyết sẽ rơi 2 ngày nên tôi sẽ ở nhà ông anh 2 ngày. Dự kiến, những ngày sau tuyết sẽ rơi rất dày”. Sống tại nhà người quen, Hàn Thái Tú bày tỏ vui mừng khi được chăm sóc chu đáo và được chiêu đãi bằng những bữa ăn thịnh soạn, mang đậm hương vị quê nhà.

Hàn Thái Tú nấu ăn tại nhà người quen trong thời gian tá túc vì điều kiện sinh hoạt tại nhà riêng không đảm bảo Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, nam ca sĩ cũng tham gia nấu ăn, đích thân trổ tài bếp núc “chiêu đãi” chủ nhà. Hàn Thái Tú bày tỏ hi vọng: “Mong những ngày sau nắng lên, xua tan hết tuyết qua những ngày bão. Cái gì đến rồi sẽ đến, đi thì sẽ đi. Hết tết rồi, mong cả nhà vui vẻ, bình an và may mắn”.