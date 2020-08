Hari Won hé lộ tuổi thơ nghèo khó, nhà từng không có gạo để ăn

Khi nghe về gia cảnh khó khăn của Thục Đoan - thí sinh đến từ An Giang có niềm đam mê to lớn với cải lương - vọng cổ, bà xã Trấn Thành đã động viên, an ủi cô bé, đồng thời chia sẻ về quá khứ của mình.

Hari Won an ủi bé Thục Đoan và cho biết tuổi thơ của cô cũng nghèo khó - ẢNH: CẮT TỪ VIDEO ẢNH: CẮT TỪ VIDEO Hari Won an ủi bé Thục Đoan và cho biết tuổi thơ của cô cũng nghèo khó