H'Hen Niê bầm tím khắp người vì lén yêu cầu bạn diễn 'ra tay thật' trong '578'

Bên cạnh việc tập luyện thể lực, H’Hen Niê cũng như các diễn viên chính phải tham gia huấn luyện "một kèm một" với các chuyên gia võ thuật Hàn Quốc , dưới sự dẫn dắt của đạo diễn hành động Oh Sea Young. Ông là người từng tham gia chỉ đạo võ thuật cho nhiều dự án phim bom tấn như Avengers: Age of Ultron, Snowpierce (Chuyến tàu băng giá), Gongjo (Cộng sự bất đắc dĩ), Taxi Driver ( Tài xế taxi). Nhận xét về Miss Universe Vietnam 2017, Oh Sea Young cho biết: “Trong khoảng thời gian huấn luyện, diễn viên khiến tôi ngạc nhiên là H’Hen Niê. Cô ấy từ đầu đến cuối quá trình luyện tập, không nghỉ một ngày nào, luôn xuất hiện ở phòng tập một cách chăm chỉ. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy ở điểm này”.