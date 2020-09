H'Hen Niê mang giày 5.000 USD khi làm giám khảo

Tập tiếp theo của của chương trình Siêu mẫu nhí sẽ có với sự tham gia của Hoa hậu H'Hen Niê và diễn viên Trọng Nhân trong vai trò giám khảo. Xuất hiện trên sân khấu, mỹ nhân sinh năm 1992 gây chú ý khi hóa thân thành Lọ Lem với mong muốn tiếp thêm sức mạnh để các thí sinh nhí hoàn thành tốt thử thách. Từng được khán giả quốc tế ví von là Lọ Lem của châu Á nên H’Hen Niê “ chơi lớn” trong lần ngồi ghế nóng này. Đây cũng là lần hiếm hoi mỹ nhân Ê Đê mang giày đắt tiền xuất hiện tại chương trình cùng thông điệp: “Hãy cứ ước mơ, hãy tin vào chính mình và tự tạo ra phép màu”. Được biết đôi giày của cô thuộc thương hiệu Jimmy Choo trị giá 5.000 USD (tương đương 120 triệu đồng).

H'Hen Niê hào hứng nhảy cùng thí sinh nhí trên sóng truyền hình Ảnh: BTC

Trong tuần này, ba thí sinh nhí tranh tài qua 3 phần thi là tạo dáng trước ống kính, thể hiện tài năng và biểu diễn catwalk. Ở phần thi đầu tiên, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc “làm khó” các thí sinh khi đưa ra đề bài thử thách chụp ảnh cùng trăn. Diễn viên Vân Trang lo lắng khi nhìn thấy những con trăn to lớn, nhưng nam đạo diễn trấn an vì tất cả đều được kiểm tra và đảm bảo tính an toàn cho các bé khi chụp ảnh cùng. Hoa hậu H’Hen Niê khâm phục các thí sinh nhí khi vượt qua nỗi sợ hãi, tự tin tạo dáng không hề thua kém bất kỳ người mẫu chuyên nghiệp nào. Đặc biệt, thí sinh nhí Tín Tâm khiến chân dài thích thú khi chủ động điều khiển con trăn phối hợp cùng mình để có được những khoảnh khắc ấn tượng nhất.

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc tiết lộ Tín Tâm chính là con gái của nhà thiết kế nổi tiếng Phương Hồ, chủ nhân bộ sưu tập Vũ điệu Á đông tại Asian Kids Fashion Week 2020. Hoa hậu H’Hen Niê chọn bức ảnh của thí sinh này vì cảm nhận được sự chuyên nghiệp và đầu tư cho các shoot ảnh, trong khi diễn viên Trọng Nhân chọn thí sinh nam Gia Bảo vì phong thái mạnh mẽ, cá tính. Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cũng yêu thích thí sinh nhí Tín Tâm, nhưng anh cho thí sinh Thảo Nguyên một phiếu bầu bởi cảm nhận được năng lượng mà cô bé truyền tải.

Người đẹp Ê Đê ngưỡng mộ sự bản lĩnh của các thí sinh khi chụp ảnh cùng trăn Ảnh: BTC

Sang phần thi tài năng, nếu như Gia Bảo gây xúc động khi thể hiện ca khúc Mẹ yêu ơi thì hai thí sinh nữ chọn nhảy hiện đại. Tín Tâm diện đầm xòe màu xanh để khoe vũ đạo đẹp mắt, tạo hiệu ứng trên sân khấu. Hoa hậu H’Hen Niê và đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc liên tục lắc lư, hòa vào phần thi của thí sinh nhí. Trong khi đó, Thảo Nguyên chọn trang phục liên tưởng đến nhân vật hoạt hình nổi tiếng Mickey làm H’Hen Niê hào hứng bước ra nhảy cùng. Cô gợi ý diễn viên Vân Trang nhảy chung nhưng đàn chị từ chối vì không muốn phá vỡ đội hình. Tình huống này hứa hẹn mang lại nhiều tiếng cười cho người xem.

Thử thách catwalk tuần này đặt ra yêu cầu thú vị cho thí sinh khi phải đi trong vòng tròn lăng kính. Vốn xuất thân là con nhà nòi, Tín Tâm liên tục chứng minh tài năng của mình bằng những bước catwalk chuyên nghiệp, đúng nhịp. Ấn tượng nhất là màn giữ thăng bằng xoay lăng kính ở cuối đường runway của con gái nhà thiết kế Phương Hồ, giúp em nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía giám khảo. Phần thi của thí sinh Gia Bảo và Thảo Nguyên cũng đặc sắc không kém, biết tận dụng vòng tròn lăn kính để tạo dáng. Nhận xét chung về ba thí sinh hôm nay, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cho biết ban giám khảo sẽ rất khó xử, không biết nên trao giải thưởng cho ai. Vì vậy, ba thí sinh tiếp tục thể hiện tài năng trong phần trình diễn bộ sưu tập Diva You Diva Me của Phan Quốc An. Liệu rằng ai sẽ là người giành chiến thắng trong phần thi, tất cả sẽ lên sóng ngày 6.9 trên VTV9.