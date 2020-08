Hồ Quỳnh Hương tháo giày hát cực sung sau thời gian ở ẩn

Tại đây, Hồ Quỳnh Hương thể hiện 12 ca khúc, hầu hết là những bản hit tạo dựng nên tên tuổi của nữ ca sĩ Quảng Ninh như Quỳnh, Anh, Có nhau trọn đời, Hoang mang, Vũ điệu hoang dã… Ngoài ra cô còn thể hiện hai ca khúc quốc tế là All by myself và Hallelujah, đều đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. Dù ít xuất hiện, Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ phong độ với cách hát, biểu diễn nữ tính qua các nốt luyến láy mềm mại.