Hoa hậu chuyển giới Myanmar qua đời ở tuổi 22

Thời điểm tai nạn ập đến, Hoa hậu chuyển giới Myanmar 2020 May Thitsar Maung cùng bạn ngồi trên một chiếc taxi. Khi đến gần Trung tâm Hoa Kỳ góc đường Inya và Đại lộ Đại học của thành phố Yangon (Myanmar), chiếc taxi bất ngờ bị một chiếc xe khác ở làn đường ngược lại tông mạnh. Sau cú va chạm, hai xe đều bị hư hỏng nghiêm trọng.

Tin tức về cái chết của May Thitsar Maung khiến người dân Myanmar bàng hoàng. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về tai nạn giao thông này. Thậm chí, một số dân mạng còn đưa ra không ít thuyết âm mưu xoay quanh sự ra đi đột ngột của mỹ nhân quá cố. Sinh thời, May Thitsar Maung từng thể hiện một số quan điểm chính trị bị cho là khá nhạy cảm.

Bên cạnh đó, cộng đồng LGBT bày tỏ sự đau buồn và mong May Thitsar Maung an nghỉ. Trên mạng xã hội , hàng loạt bình luận thương tiếc cho May Thitsar Maung khi mất ở tuổi đời còn quá trẻ. Lúc còn sống, May Thitsar Maung được xem biểu tượng của người chuyển giới, sở hữu vẻ trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy nhiệt huyết. Cô cũng được kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thành tích trên con đường nghệ thuật.