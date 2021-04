Hoa hậu Đỗ Thị Hà đi khảo sát thực tế để thực hiện dự án nhân ái

Vừa qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng ê-kíp khảo sát và tìm phương án thực hiện dự án nhân ái để mang đến Miss World 2021(Hoa hậu Thế giới ). Địa điểm mà Hoa hậu Việt Nam 2020 lựa chọn để khảo sát là huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, địa phương đã chịu thiệt hại nặng nề từ cơn lũ năm 2020.

Nóc Tăk Lang, xã Trà Don từng bị sạt lở trong trận bão lũ hồi tháng 8 năm trước khiến 38 hộ dân ở đây đều phải di dời do nhà cửa bị vùi lấp. Bà con nơi đây phải dựng lều, nhà tạm bợ làm nơi cư trú. Sau đăng quang, Đỗ Thị Hà cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã đến thăm Tăk Lang và hỗ trợ cho 18 hộ dân, mỗi hộ 50 triệu đồng để xây lại nhà cửa.

Đỗ Thị Hà băng rừng, lội suối để đến với những địa phương khó khăn ở Nam Trà My

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiếp tục chuyến khảo sát tại nóc Tăk Rối, xã Trà Tập. Tại đây không có cầu để qua suối, người dân muốn di chuyển phải dùng một chiếc bè phao được kéo bằng sức người. Mùa khô tương đối đễ đi, còn mùa lũ nước dâng cao và chảy xiết rất nguy hiểm cho người già và trẻ em. Hiện tại, nóc Tăk Rối cũng chưa có nước sạch sinh hoạt, người dân chủ yếu dùng nguồn nước từ con suối trong nóc để ăn uống, tắm giặt…

Do địa hình khó khăn lại thêm các trận thiên tai hằng năm nên điều kiện cơ sở hạ tầng và đời sống của bà con ở Nam Trà My còn nhiều khó khăn. Để đến được nơi bà con đồng bào sinh sống, Đỗ Thị Hà cùng ê-kíp phải di chuyển qua những con đường gồ ghề, đồi núi quanh co... Trong lúc băng rừng, hoa hậu còn bị những con vắt rừng bám vào người.