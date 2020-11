Hoa hậu Ham So Won khiến khán giả lo lắng về cách nuôi dạy con

Theo Allkpop, mới đây Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 - Ham So Won hứng chịu làn sóng chỉ trích của khán giả sau khi con gái Hye Jung của cô xuất hiện trên truyền hình với những triệu chứng của trẻ tự kỷ . "Con gái của bạn không hề có biểu hiện gì trong suốt chương trình", "Thật hiếm khi Hye Jung cười", "Có vẻ như cô bé luôn khó chịu và u ám"... là những bình luận của cư dân mạng. Trong tập Flavor of Wife của nhà đài TVCHOSUN phát sóng ngày 24.11, Ham So Won và chồng đã quyết định đưa con đến gặp bác sĩ.

Bé Hye Jung bị khán giả nhận xét là luôn khó chịu. Ảnh: Allkpop

"Mọi người nói chúng ta đang dạy con sai cách và Hye Jung sẽ gặp phải vấn đề về tâm lý nếu chuyện này cứ tiếp diễn. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta nuôi dưỡng một đứa trẻ mà", Ham So Won buồn bã nói với Jin Hua. Ngôi sao Sex is zero cho biết con gái cô thường cắn, tấn công bạn cùng lớp. Ngoài ra, nữ diễn viên lo ngại con gái gặp trở ngại về ngôn ngữ vì vợ chồng cô nói hai thứ tiếng khác nhau. Để bác sĩ có thể dễ dàng quan sát hành vi của Hye Jung, Ham So Won đã chơi cùng với con gái ngay tại phòng khám. Sau khi đánh giá, bác sĩ chỉ ra rằng Ham So Won chỉ nói chuyện với Hye Jung mà không để con gái trả lời. Ngoài ra, cô cũng không có tương tác nào khác với con gái ngoại trừ việc vỗ tay lúc Hye Jung cắt trái cây nhựa.

Chuyện gia đình của Ham So Won và chồng trẻ luôn là đề tài bàn tán của công chúng. Ảnh: Instagram NV

Nếu việc này cứ tiếp diễn, Hye Jung dễ có các vấn đề giao tiếp trong tương lai và có thể trở thành một người bị xã hội ruồng bỏ do xu hướng cô lập bản thân với những người khác. Để cải thiện tình hình, bác sĩ khuyên Ham So Won nên sử dụng thêm danh từ và tính từ bằng 1 thứ tiếng khi nói chuyện với con gái, đồng thời xây dựng một bộ quy tắc nhất quán trong gia đình. Ngoài ra, Ham So Won có tính cạnh tranh và chơi trội, cảm xúc không ổn định khiến Hye Jung bị ảnh hưởng. "Tôi cần kiên nhẫn và dành nhiều thời gian hơn cho con gái", minh tinh 44 tuổi nói.