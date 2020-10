Hoa hậu Mỹ qua đời ở tuổi 49

Leanza Cornett sinh năm 1971, sở hữu vẻ đẹp tựa nữ thần với đôi mắt biết nói cùng nụ cười mê hoặc, cô nhanh chóng ghi dấu ấn tại các cuộc thi nhan sắc. Người đẹp giành vương miện Hoa hậu Florida 1992 rồi đăng quang Miss America 1993. Với tư cách là hoa hậu cấp quốc gia, cô trở thành nữ hoàng sắc đẹp đầu tiên lựa chọn nâng cao nhận thức và phòng tránh AIDS trong những năm phục vụ cộng đồng của mình. Hoa hậu này cũng trở thành người giữ danh hiệu Miss America đầu tiên từ chối đội vương miện khi xuất hiện tại nơi công cộng.

Người đẹp từng là MC cho một số chương trình truyền hình nổi tiếng như: Entertainment Tonight, New Attitude, Who Wants to Marry a Multi-Millionaire?... đồng thời xuất hiện trong một số tác phẩm truyền hình. Năm 1995, cô kết hôn với nhà báo kiêm diễn viên Mark Steines và có chung 2 cậu con trai: Kai (sinh 2002), Avery (sinh 2003) rồi ly hôn sau 17 năm chung sống.