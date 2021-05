Hoa hậu Phạm Hương bí mật về Việt Nam sinh sống?

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và nhanh chóng trở thành tên tuổi được săn đón của các nhãn hàng, event. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng thân hình bốc lửa, người đẹp gốc gốc Hải Phòng từng được xem như hình mẫu lý tưởng cho vẻ đẹp phụ nữ hiện đại. Cô từng làm MC, giám khảo, huấn luyện viên cho hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách như The Face Vietnam mùa 1 (2016), The Look (2017), Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (2017).

Phạm Hương bên con trai Maximus Ảnh: Instagram NV

Giữa năm 2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố khóa Facebook vĩnh viễn và lên đường sang Mỹ "chữa bệnh". Tuy nhiên, sau gần một năm sinh sống tại xứ cờ hoa, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bất ngờ công khai hình ảnh con trai Maximus vào đúng dịp lễ giáng sinh. Đồng thời, người đẹp cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh cũng như vlog về cuộc sống "sang chảnh" và bình yên ở Mỹ.

Tuy nhiên, sau thời gian bị chê khi thực hiện vlog cũng như khán giả phản ứng về việc khoe khoang cuộc sống, người đẹp 30 tuổi đã hạn chế cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Thay vào đó, Phạm Hương thường xuyên chia sẻ hình ảnh quý tử trên trang riêng của bé. Hiện tại, Phạm Hương cho biết hài lòng với cuộc sống làm vợ, làm mẹ. "Dù ánh hào quang bên ngoài có lấp lánh đến đâu, mẹ nguyện từ bỏ để đổi lấy niềm hạnh phúc bình dị bên cạnh con", hoa hậu từng bày tỏ.