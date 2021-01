Hoa hậu Tiểu Vy bất ngờ rút khỏi 'Táo Xuân 2021'

Mặc dù trước đó người đẹp sinh năm 2000 đã thông báo sẽ tham gia diễn xuất cùng với Nam Thư để tạo nên cặp đôi Hằng Nga bá đạo trong chương trình này. Tiết lộ lí do về quyết định này, Tiểu Vy chia sẻ rằng ngày tập luyện và ghi hình chương trình lại trùng với ngày cưới của Á hậu Thúy An. Tiểu Vy và Thúy An luôn có tình cảm chị em thân thiết kể từ ngày đăng quang nên Hoa hậu Việt Nam 2018 không thể vắng mặt trong ngày trọng đại của “người chị” Thúy An. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ê-kíp hoàn toàn thông cảm và đồng ý với lí do mà Hoa hậu gốc Quảng Nam đưa ra. Chính vì thế, vai Hằng Nga tập sự của Tiểu Vy sẽ được thay thế bởi diễn viên Puka