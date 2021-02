Hoa hậu xứ Hàn bị tố bán sản phẩm giảm cân ‘rởm’

Mới đây, Ham So Won bày tỏ bức xúc, tức giận khi bị một khách hàng tố bán thực phẩm chức năng “rởm”, không có tác dụng giảm cân như hoa hậu 7X đã "quảng cáo". Cụ thể, người này để lại bình luận bên dưới bài đăng của bà mẹ một con: “Tôi đã dùng cả hai sản phẩm của cô ấy bán và chúng đều không đem lại hiệu quả gì. Cô là người của công chúng nên hãy thận trọng và có tâm với những gì mình làm”.

Đáp lại phản hồi từ người dùng, Ham So Won chỉ đích danh tài khoản của vị khách hàng này và thẳng thừng phản pháo: “Bạn chính là người đã nhắn tin trực tiếp cho tôi trước đó và nói rằng mình thường ăn quá nhiều vào ban đêm, đúng chứ? Tôi đã tư vấn cho bạn rằng sản phẩm của tôi sẽ không đem lại hiệu quả nếu bạn ăn đêm quá nhiều và mong bạn có thể kiềm chế cơn thèm ăn của mình lại khi sử dụng sản phẩm bên tôi”. Sao nữ U.50 tiếp tục: “Tôi sẽ đăng tin nhắn tư vấn mà tôi và người này đã trao đổi với nhau để mọi người cần hiểu rằng sản phẩm của tôi sẽ chẳng có tác dụng gì nếu khách hàng ăn khuya quá nhiều. Tôi muốn cho mọi người hiểu rõ mọi chuyện vì sau tất cả, tôi vẫn là người của công chúng”.

Ham So Won sau đó đưa ra nội dung tin nhắn trao đổi giữa hai bên. Trong đó, khách hàng kể trên đã nhắn tin để nhận tư vấn từ Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Đáp lại, sao phim My Big Family đã hỏi chế độ ăn uống của người này cũng như tần suất sử dụng sản phẩm giảm cân bên cô. Khách hàng này cho biết cô sử dụng sản phẩm giảm cân của Ham So Won hằng ngày nhưng lại ăn vặt quá nhiều vào buổi tối. Cùng với việc công khai tin nhắn, hoa hậu xứ kim chi khuyên các khách hàng khác cần tập thể dục và có chế độ ăn uống hợp lý để sản phẩm thực sự phát huy được hiệu quả giảm cân. Người đẹp nhấn mạnh: “Nếu các bạn ăn quá nhiều và không tập thể dục thì sản phẩm không có tác dụng gì”.