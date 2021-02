Hoa hậu xứ Hàn vướng tin đồn ly hôn chồng trẻ kém 18 tuổi

Tối 24.2 (giờ địa phương), tờ Sports Chosun đưa tin Hoa hậu Hàn Quốc Ham So Won và chồng trẻ Trần Hoa đang đứng trên bờ vực ly hôn. Nguồn tin thân cận với cặp sao tiết lộ: "Theo những gì tôi biết, mối quan hệ của Ham So Won và Trần Hoa không thể cứu vãn được nữa, vì vậy họ quyết định chia tay. Trần Hoa quyết định tách khỏi Ham So Won, đồng thời chuẩn bị rời Hàn Quốc. Mẹ của anh đã cố gắn kết hai người nhưng không có kết quả". Đáng chú ý ở tập mới nhất của chương trình Flavor of Wife do TV Chosun sản xuất, Trần Hoa không hề xuất hiện bên vợ con.

Khi truyền thông xứ kim chi liên hệ với Ham So Won để phỏng vấn, cô chỉ đưa ra câu trả lời ngắn gọn: "Tôi không có gì để nói vào lúc này. Mọi cặp đôi đều có những giây phút cãi vã bên cạnh khoảnh khắc ngọt ngào". Thông tin Ham So Won chia tay chồng trẻ khiến khán giả xôn xao bởi cặp đôi đã bất chấp sự phản đối của gia đình để về chung một nhà. Trong quá khứ, khoảng cách tuổi tác quá lớn khiến Ham So Won bị mỉa mai "trâu già thích gặm cỏ non".

Cặp sao chênh lệch nhau đến 18 tuổi ẢNH: WEIBO NV

Ham So Won sinh năm 1976, nhờ chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997, cô bước chân vào làng giải trí xứ kim chi. Người đẹp được biết đến nhiều nhất với phim Sex is zero (Tình dục là chuyện nhỏ) và xuất hiện trong các bộ phim như: The Hairdresser, My Big Family… Năm 2018, Ham So Won khiến làng giải trí gây xôn xao khi kết hôn với ông xã người Trung Quốc Trần Hoa kém cô tới 18 tuổi. Cặp sao chào đón con đầu lòng chỉ ít tháng sau khi về chung nhà.

Ở thời điểm hiện tại, gia đình nhỏ của Ham So Won đang là gương mặt quen thuộc trên các show truyền hình thực tế Hàn Quốc. Kể từ khi tham gia chương trình Flavor of Wife để chia sẻ những góc khuất trong hôn nhân, Ham So Won bị khán giả chỉ trích nhiều lần vì thái độ hỗn hào với mẹ chồng, kiểm soát Trần Hoa thái quá. Tháng 11.2020, cô tiếp tục gây tranh cãi vì lơ là con cái khiến bé Hye Jung xuất hiện những triệu chứng của trẻ tự kỷ.