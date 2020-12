Hoàng Yến Chibi nói về chuyện 'bằng mặt không bằng lòng' với Hoà Minzy

Ở tuổi 25, giọng ca Cánh hoa tổn thương chia sẻ cô thật sự thấy mình may mắn với những thành công đã đạt được. “Nếu so với các bạn đồng trang lứa của tôi ở 25 tuổi, vẫn có nhiều bạn thành công hơn tôi rất nhiều. Trong khi đó, cũng có nhiều người lựa chọn con đường và hướng đi khác. Còn đối với bản thân tôi, 25 tuổi tôi đã đạt được những giải thưởng mà mình nghĩ sẽ không đạt được trong cả một cuộc đời. Tôi có thể lo đầy đủ cho gia đình của mình, dùng tiền do chính mình kiếm được để nuôi đam mê. Đó là những điều khiến tôi thấy hạnh phúc rồi. Còn nếu để so sánh với những người khác, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến. So để làm gì, người ta giỏi cái khác, mình giỏi cái khác mà. Tôi chỉ cần giỏi cái của mình và phát huy tốt nó trong khả năng của mình thôi”, cô nói.