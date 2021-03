Học trò của Noo Phước Thịnh tình tứ cùng trai đẹp trong MV mới

Tối 19.3, nữ ca sĩ Ngọc Ánh đã trình làng ca khúc do chính cô sáng tác mang tên Yêu xa không còn buồn. Đây là một dự án mà quán quân The Voice 2018 dự định tung ra vào lễ Tình nhân nhưng đã bị lỗi hẹn.

Chia sẻ về chủ đề của dự án lần này, học trò Noo Phước Thịnh cho biết: "Yêu xa đối với Ánh thật sự vừa tuyệt vời vừa khó khăn. Tuyệt vời vì qua đó mình nhận ra được tình cảm mình dành cho đối phương nhiều như thế nào, sâu đậm ra sao và ngược lại. Còn khó khăn, có lẽ là sự tin tưởng của mình dành cho đối phương. Cô nàng khá thích cảm giác yêu xa, vì mỗi lần có cơ hội gặp nhau, thì đó là những khoảng thời gian nồng cháy nhất, quấn quýt nhất. Ánh nghĩ những bạn yêu gần sẽ khó có thể cảm nhận được. Nó mãnh liệt lắm!".

Về phần hình ảnh, Ngọc Ánh cho biết MV được thực hiện tại thành phố Đà Lạt vào trước Tết Tân Sửu. Cô cùng với bạn diễn Micheal Trương kết hợp ăn ý và tự nhiên trong các phân cảnh tình tứ. Đặc biệt, những cảnh quay lãng mạn được thực hiện trong một nhà kính giữa hồ cũng khiến người xem thích thú. Mặc dù lỡ hẹn với khán giả vào dịp Valentine nhưng nữ ca sĩ vẫn mong muốn những giai điệu của ca khúc vẫn mang đến những cảm xúc tích cực cho các cặp đôi yêu xa.

Quán quân The Voice 2018 là học trò của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh . Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng chất giọng sáng nhưng Ngọc Ánh vẫn chưa thực sự nổi bật trong làng nhạc Việt. Chính vì thế, sau khi cô phát hành ca khúc này, nhiều khán giả kì vọng nữ ca sĩ sẽ có sự phát triển đột phá trong sự nghiệp sau nhiều năm loay hoay với nghệ thuật . Một số tài khoản bình luận: "Mong đây sẽ là quán quân thứ 3 của The Voice thành công", "Hoan hô đã tròn 1.000 lược xem, thành tích đầu tiên tuy không lớn nhưng nó là tất cả sự nỗ lực của chúng ta để dành tặng cho chị Ánh", "Hi vọng chị Ánh sẽ thật sự thành công lần này", "Bài hát hay, mong mọi người hãy tìm mọi cách để bài hát lần này trở thành bài hit. Thật sự thương chị Ngọc Ánh, 4 năm hoạt động mà chưa được đền đáp",...