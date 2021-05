'Hôn nhân vàng' đáng ngưỡng mộ của các mỹ nhân Việt

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My

Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang (Khánh Hòa), suốt từ thập niên 80 - 90 của thế kỷ 20, Diễm My được mệnh danh là Nữ hoàng ảnh lịch. Ở độ tuổi U.60, Diễm My còn được mệnh danh là “người đẹp không tuổi” với vẻ ngoài trẻ đẹp, toát lên thần thái sang trọng khi xuất hiện trước công chúng. Ngoài công việc người mẫu, nữ diễn viên từng góp mặt trong các tác phẩm phim ảnh như Dòng sông hoa trắng, Vua lửa, Người đứng trong gió, Cô Ba Sài Gòn, Mẹ chồng… Bên cạnh đó, cuộc sống gia đình viên mãn người đẹp này cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Diễm My tổ chức sinh nhật cho ông xã vào ngày 2.5 vừa qua Ảnh: FBNV

Ở thời điểm nổi tiếng nhất, “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My quyết định hạn chế hoạt động nghệ thuật , lên xe hoa cùng chồng doanh nhân Hà Tôn Đức. Trải qua gần 30 năm bên nhau, hai vợ chồng vẫn luôn mặn nồng, giữ những thói quen lãng mạn bên nhau như uống trà, tâm tình, nghe nhạc... Cô từng tâm sự: “Tôi tin rằng với bất kỳ người phụ nữ nào, dù thành công hay không, dù nổi tiếng hay không thì gia đình vẫn luôn là điều họ nâng niu, giữ gìn. Hôn nhân luôn là sự cố gắng của cả hai người, ngoài tình yêu phải có sự tôn trọng, thấu hiểu cho nhau”.

Hai cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của "Nữ hoàng ảnh lịch" Ảnh: FBNV

2 ở TP.HCM. Mối dây góp phần thắt chặt hôn nhân của họ là 2 cô con gái. Cả hai đều sở hữu ngoại hình nổi bật, thừa hưởng nét đẹp từ bố lẫn mẹ và hiện đang du học ở Mỹ. Vợ chồng Diễm My không chỉ hạnh phúc trong hôn nhân mà còn thăng hoa trong sự nghiệp. Ngoài việc làm chủ một công ty xây dựng, chồng Diễm My còn thành lập thêm công ty chuyên kinh doanh các dịch vụ đóng và cho thuê du thuyền. Cặp đôi hiện có cuộc sống viên mãn, sở hữu biệt thự sang trọng rộng 3.000mở TP.HCM.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992, Hà Kiều Anh nhận được lời khen ngợi của dư luận bởi nhan sắc xinh đẹp cùng sự thông minh khi giao tiếp. Đến nay, cô vẫn được xem là một trong những hoa hậu đẹp nhất. Không những hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên mà Hà Kiều Anh còn được biết đến là một doanh nhân tài năng, thành đạt trên con đường kinh doanh khi còn rất trẻ. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Hoa hậu Việt Nam 1992 còn khiến cho cư dân mạng ngưỡng mộ khi có cuộc sống hôn nhân tràn đầy ngọt ngào, hạnh phúc bên ông xã và các con ở độ tuổi 45.

Hà Kiều Anh vẫn đẹp mặn mà dù đã bước qua tuổi tứ tuần Ảnh: FBNV

Tiết lộ về cuộc sống hôn nhân của mình, Hà Kiều Anh từng thừa nhận bản thân là một người quá may mắn. “Nhất là đến độ tuổi này, gia đình vô cùng quan trọng bởi đó là sự nỗ lực của người phụ nữ. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có được gia đình hạnh phúc, những đứa con yêu thương mẹ”, người đẹp chia sẻ.

Trải qua những sóng gió cuộc đời, nhiều người mừng cho nàng hoa vì đã tìm được bến đỗ vững chắc của cuộc đời mình sau một lần đổ vỡ. Hà Kiều Anh và chồng đại gia sống cuộc sống hôn nhân đã hơn 17 năm mặn nồng và có với nhau 4 người con “đủ nếp đủ tẻ”, trong đó có một người con riêng của ông xã Huỳnh Trung Nam.

Hoa hậu Việt Nam khoe hạnh phúc ngọt ngào bên ông xã và các con Ảnh: FBNV

Bên cạnh cuộc sống gia đình hạnh phúc, vợ chồng Hà Kiều Anh còn là doanh nhân thành đạt khi cùng nhau làm chủ hàng loạt khách sạn, trung tâm thương mại cùng khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhà hàng tại nhiều tỉnh thành. Sau 23 năm kể từ ngày đăng quang, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn giữ được cho mình nhan sắc quyến rũ và đằm thắm đến thời điểm hiện tại. Cô cho biết không còn mong muốn gì ngoài việc bản thân có thể vun vén, giữ mãi hạnh phúc mà mình đang có được.

Hoa hậu Diệu Hoa

Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990. Cô là người tài sắc vẹn toàn, không chỉ sở hữu vẻ đẹp quý phái mà cô còn nổi tiếng là hoa hậu đa tài. Diệu Hoa được ghi vào danh sách kỷ lục Việt Nam với tư cách “Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất” khi nói được 5 ngôn ngữ (Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ và Thái Lan). Sau hơn 30 năm đăng quang, cô vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp “bỏ quên” thời gian và là một trong những hoa hậu được đánh giá thông tuệ nhất. Hiện nay, người đẹp đang làm giám đốc kinh doanh có tiếng tại một công ty của xứ chùa vàng. Bên cạnh đó, cô còn có một tổ ấm hạnh phúc cùng người chồng Ấn Độ và 3 người con ngoan ngoãn.

Hoa hậu Diệu Hoa và chồng Ảnh: FBNV

Chồng của Diệu Hoa là doanh nhân làm việc tại Thái Lan. Họ gặp nhau vào năm 1992 và kết quả của một năm tìm hiểu, yêu nhau là một đám cưới hạnh phúc. Sau gần 30 năm chung sống, tình cảm hai vợ chồng vẫn mặn nồng như những ngày đầu. Cô chọn cho mình cuộc sống an yên, ít xuất hiện tại các hoạt động showbiz để tập trung kinh doanh, vun vén tổ ấm. Cả hai làm chung công ty nên gần như gặp nhau cả ngày, nhưng cô chưa bao giờ thấy chán khi ở cạnh chồng. “Hôn nhân không thể tránh khỏi những xích mích. Điều quan trọng là chúng tôi tôn trọng nhau, bình tĩnh ngồi trò chuyện, giải quyết khúc mắc. Tôi hài lòng vì chồng ủng hộ mọi việc mình muốn làm”, Diệu Hoa từng chia sẻ. Có lẽ vì sống trong niềm hạnh phúc hôn nhân đáng mơ ước nên ở tuổi 52, Diệu Hoa vẫn giữ được nét thanh xuân tươi trẻ.

Cuộc "hôn nhân vàng" xuyên thế kỷ của Hoa hậu Diệu Hoa Ảnh: FBNV

Cuộc hôn nhân của Diệu Hoa và ông xã Maneesh được kết trái 3 thiên thần lai đáng yêu, hai cô con gái xinh đẹp cùng cậu út lanh lợi, thông minh. Hiện tại cả 3 người con đều đang học tập tại Mỹ. Tâm sự về bí quyết giữ gìn tổ ấm, Hoa hậu Diệu Hoa từng chia sẻ: "Tôi nghĩ hôn nhân rất quan trọng và phải được xây dựng trên cơ sở tình yêu đích thực. Tôi luôn quan niệm rằng nếu hai vợ chồng thực sự yêu nhau, tôn trọng lẫn nhau, hiểu nhau, chia sẻ với nhau tất cả trong cuộc sống thì hôn nhân sẽ bền vững".

Hoa hậu Hương Giang

Tới thời điểm hiện tại, Hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang vẫn là một trong những biểu tượng sắc đẹp được ái mộ trong lòng giới trẻ. Từng là một trong những người đẹp đình đám về cả nhan sắc lẫn tài năng, Hương Giang lại rũ bỏ ánh hào quang phía trước không một chút luyến tiếc để xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng ông xã người Trung Quốc vào năm 2010. Việc chọn rời xa làng giải trí để an phận làm mẹ, làm vợ khiến người đẹp Hải Dương phải hứng chịu không ít tin đồn như lấy chồng đại gia nên không cần vất vả kiếm tiền. Tuy nhiên, nàng hậu khẳng định rằng chồng mình chỉ là người bình thường, có công việc ổn định ở hãng hàng không và cặp đôi có cuộc sống rất bình dị.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Hương Giang Ảnh: FBNV

Cô chia sẻ: “Giang ít tham gia sự kiện giải trí, sống kín tiếng, một phần vì muốn dồn tất cả thời gian và tình cảm cho việc chăm sóc gia đình nhỏ, nhất là việc nuôi dạy các con”. Bên cạnh đó, người đẹp còn có công việc kinh doanh riêng nên cũng lựa chọn các chương trình phù hợp để tham gia. Cô cho biết ông xã rất ngại với ống kính, vì vậy cô rất ít khi chia sẻ hình ảnh của anh lên mạng xã hội . Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn thấy được những hình ảnh đôi vợ chồng Hương Giang cùng các con đi du lịch, vui vẻ bên nhau được người đẹp đăng trên Facebook. “Chẳng ai dám nói sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, chỉ tâm nguyện mỗi ngày ở bên nhau sẽ thật trọn vẹn và cố gắng trân trọng hạnh phúc mình đang có”, Hương Giang viết trên trang cá nhân.

Trái ngọt của cuộc hôn nhân hơn 10 năm của Hương Giang là hai công chúa nhỏ xinh Ảnh: FBNV

Ở tuổi 34, hiện cô đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ đáng yêu Panda và Polar. Cả hai đều thừa hưởng gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu cùng chiều cao lý tưởng, nét đẹp đằm thắm từ bố và mẹ. Khi có thời gian rảnh rỗi, vợ chồng cô hay đưa các con đi du lịch để khám phá những điều thú vị trong cuộc sống. Dù đã lui về chăm sóc gia đình riêng, Hương Giang vẫn duy trì hoạt động ở quỹ từ thiện Operation Smile Việt Nam và thỉnh thoảng góp mặt ở một số sự kiện showbiz.