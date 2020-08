Hồng Vân bật khóc trước bé sinh non 1,2kg thành người mẫu nhí

Chương trình Mẹ tuyệt vời nhất vừa lên sóng với sự tham gia của siêu mẫu nhí Thiên Ân và mẹ Lan Anh. Nhìn những sải bước chững chạc, tự tin của mẫu nhí với khuôn mặt khôi ngô Bùi Hoàng Thiên Ân, ít ai biết rằng cậu bé 9 tuổi này từng bị sinh non chỉ nặng 1,2kg.

Lan Anh, mẹ cậu bé cho biết cô sinh non khi ở tuần thứ 30 của thai kỳ. Vì sinh non, cơ thể chưa hoàn thiện nên Thiên Ân không được gần mẹ mà phải nằm trong lồng kính suốt 20 ngày. Sau khi được bế con trên tay, Lan Anh cảm thấy hạnh phúc xen lẫn hoang mang vì con quá bé, mình lại chưa biết cách chăm sóc. Thời gian đầu mới sinh, Lan Anh luôn được chồng ở bên chăm sóc, an ủi. Nhưng vào thời điểm con hơn 2 tháng, chồng cô lại bất ngờ dứt áo ra đi vì có người phụ nữ khác.

Cậu bé sinh non 1,2kg ngày nào nay đã trở thành một mẫu nhí khôi ngô, tự tin trên sàn diễn thời trang Ảnh: BTC

Chồng bỏ đi nhưng Lan Anh vẫn giấu mẹ ruột lẫn họ hàng để một mình nuôi con cho đến khi Thiên Ân tròn 1 tuổi. Ôm hết ấm ức 1 năm trời ra tâm sự, Lan Anh bật khóc khi mẹ ruột dang rộng vòng tay đón cô trở về dù bà đang có gia đình mới. Cô nói: “Khi bế Thiên Ân đi, tôi xác định trong đầu rằng không cho bé gặp cha cho đến khi tròn 18 tuổi và luôn quyết tâm nuôi dạy bé thành đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện”.

Từ khi biết nói và hiểu chuyện, Thiên Ân đã liên tục hỏi về ba. Nhưng vì quá hận, Lan Anh liên tục đánh trống lảng, tạo cho Thiên Ân suy nghĩ ba không tồn tại trên đời từ khi còn nhỏ. Xót xa trước hoàn cảnh của cậu bé, NSND Hồng Vân liền hỏi: “Con có thèm có ba không?”. Thiên Ân chia sẻ: “Dạ con cũng muốn nhưng mà con không hiểu tại sao ba lại làm thế với con”.

Mẹ đơn thân không kìm được cảm xúc khi kể về hành trình nuôi con đầy vất vả Ảnh: BTC

Dự định con trai 18 tuổi mới tiết lộ mọi chuyện nhưng đến khi Thiên Ân tròn 5 tuổi, Lan Anh đã mủi lòng vì con quá “thèm ba”. Cô tâm sự: “Bạn tôi sang chơi thì Thiên Ân cứ rủ chơi trò ba con nhưng không để cho mẹ biết. Bởi quãng thời gian đó, khi nhắc về chuyện đó thì Thiên Ân biết rằng tôi rất buồn. Bên cạnh nhà có một bác hàng xóm, Thiên Ân hay gọi bác là ba khi không có mặt mẹ. Trước đó bao giờ bé cũng thường nói rằng mẹ ơi mẹ lấy chồng đi để cho con có ba. Tôi viết lại chuyện đó trên mạng xã hội thì mọi người đã chụp lại gửi cho ba Thiên Ân. Lúc đó anh ấy đã liên lạc và nói muốn gặp con trai. Hai ba con quấn nhau lắm, vì Thiên Ân là người dễ gần và còn thèm khát cha lại từ lâu rồi. Ra ngoài đi ăn gặp ai bé cũng khoe đây là ba thật của con với giọng đầy tự hào. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân không nên tước đi quyền có ba của bé”.

Sau 6 năm xa cách, Lan Anh và chồng cũ đã ngồi lại cùng nhau để nói rõ mọi chuyện. Tuy không thể thoải mái như ngày trước nhưng họ đã bàn bạc mọi vấn đề liên quan đến Thiên Ân. Và từ ngày đó, chồng cũ đã gửi tiền hỗ trợ để Lan Anh có thêm chi phí chăm sóc cho con. Tuy hiện tại ba đã có thêm một người con trai khác, có mối quan hệ riêng nhưng Thiên Ân vẫn tin rằng ba luôn dành cho mình tình yêu thương dù không thường xuyên được gặp gỡ.

Dường như sự vất vả, cực nhọc của mẹ đã khiến cậu bé Thiên Ân biết suy nghĩ và lớn trước tuổi. Chia sẻ với Hồng Vân, siêu mẫu nhí khẳng định mẹ là người tuyệt vời nhất. “Mẹ tuyệt vời nhất khi sinh con ra, vì hồi đấy con bị sinh non mẹ đã phải cố gắng để con được sống trên cõi đời này. Mẹ cũng là người thương con nhất, vất vả nhất vì một mình nuôi con. Sau này, con muốn làm một việc văn minh cho đất nước để có thể bảo vệ người nuôi con từ nhỏ đến lớn”, Thiên Ân bày tỏ.

NSND Hồng Vân rơi nước mắt vì khâm phục sự trưởng thành của siêu mẫu nhí Thiên Ân Ảnh: BTC

Từng muốn mẹ lấy chồng để có ba nhưng sau khi gặp ba ruột, Thiên Ân lại mong rằng gia đình sẽ được đoàn tụ. Mỗi lần ba mẹ đi cùng nhau, Thiên Ân đều năn nỉ họ cầm tay nhau dù chỉ một lần. Ấp ủ ước muốn đó trong lòng nhưng cậu bé không dám nói ra vì sợ ba buồn, không gặp mình nữa. Hơn hết, đây cũng chỉ là điều một mình cậu bé chờ đợi vì Lan Anh cũng không thể quên được chuyện xưa.

Lắng nghe tâm sự của mẹ con khách mời, NSND Hồng Vân vô cùng xúc động. Cô cho rằng khi Thiên Ân lớn lên, cậu bé sẽ hiểu và khuyên mẹ đi bước nữa để có hạnh phúc riêng. Bên cạnh đó, nữ MC cũng khuyên Lan Anh nên cho con trai gặp, gần gũi ba nhiều hơn.

Không chỉ xúc động trước câu chuyện của mẹ con khách mời, Hồng Vân còn vô cùng khâm phục sự trưởng thành của Thiên Ân. Hơn 5 tuổi cậu bé đã có thể thay mẹ ship hàng quanh khu chung cư và phụ giúp việc nhà. Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé lại suy nghĩ cho ba mẹ trước khi nhớ tới bản thân mình. Khi NSND Hồng Vân hỏi sẽ làm gì nếu có một điều ước, Thiên Ân run run đáp: “Con ước rằng bố mẹ sẽ được gặp nhau nhiều hơn và sẽ yêu trở lại một cuộc đời tử tế. Dù 5 năm sau có thêm một điều ước nữa thì con cũng chỉ ước điều đó, đến khi nào thành sự thật thì thôi”. Trước khi nói lời tạm biệt chương trình, Thiên Ân còn ôm chặt mẹ hứa sẽ trưởng thành để bảo vệ mẹ suốt đời. Sự hiếu thảo của cậu bé khiến cả Lan Anh và NSND Hồng Vân đều xúc động rơi nước mắt.