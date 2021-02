Hot girl Linh Ka nói gì trước tin đồn chi nửa tỉ mua đồ hiệu mỗi tháng?

Hot girl sinh năm 2002 tâm sự thêm thời điểm vướng ồn ào về phát ngôn, cô chỉ khoảng 14, 15 tuổi. Những chia sẻ gây tranh cãi khiến cô bị bạn bè dòm ngó, xa lánh, cư dân mạng chỉ trích,... Lúc đó, Linh Ka chỉ cần những người bạn thân, gia đình hiểu và bên cạnh mình. Khi sự việc xảy ra, nữ khách mời tìm đến mẹ để tâm sự, chia sẻ và nhận được nhiều lời khuyên từ bà. Cô bộc bạch: “Hôm sau đến trường, tôi không suy nghĩ thêm vì người tôi sợ bị hiểu lầm nhất là mẹ đã hiểu cho tôi. Từ đó trở đi, gia đình là động lực để tôi thay đổi bản thân ở thời điểm hiện tại. Tôi hiểu rằng đó là hậu phương và chỗ dựa tốt nhất cho tôi".

Trong chuyện tình cảm, Linh Ka thừa nhận cô thích sự lãng mạn, ngọt ngào. Nói về tiêu chuẩn bạn trai, nữ khách mời chỉ cần một người ưa nhìn, nam tính và vui vẻ. “Khi gặp một người trưởng thành thì tôi mới có thể yêu. Còn bây giờ công việc mới giúp mình đi xa. Khi mình có thành công trong tay thì yêu sau cũng không muộn", cô nêu quan điểm.

Trước đó, hot girl 18 tuổi từng vướng tin đồn hẹn hò ca sĩ Will . Tuy nhiên, cô phủ nhận thông tin này và cho biết cả hai chỉ là anh em thân thiết trong nghề. Linh Ka nói: “Tôi phải cảm ơn anh Will và mọi người vì tạo cơ hội cho tôi rất nhiều và cho tôi lời khuyên. Anh Will vui tính nhưng cũng rất khó tính, nói nhiều nhưng được cái anh ấy rất tốt hay tâm sự, chia sẻ những bài học để tôi tốt hơn khi làm trong nghề”.