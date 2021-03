Jason Statham tái xuất với phim hành động ‘Wrath of Man’

Theo tờ IndieWire, mới đây MGM Studios đã tung trailer đầu tiên cho Wrath of Man - bộ phim hành động có sự tham gia của Jason Statham . Tài tử sinh năm 1967 hóa thân thành H - một người đàn ông lạnh lùng và bí ẩn làm việc cho công ty cung cấp dịch vụ hộ tống xe chở tiền. Dù là người mới nhưng cách H (Jason Statham) ra tay kết liễu nhóm cướp có vũ trang một cách nhanh chóng và điệu nghệ khiến đồng nghiệp nghi ngờ. Câu hỏi lớn nhất được giải đáp vào giữa trailer khi thân phận thật sự của H bị bại lộ: Hắn ta là một trùm tội phạm và đang trong quá trình ẩn thân để tìm ra kẻ đã giết con trai của mình.

Poster của Wrath of Man. ẢNH: TWITTER NV

Trang Collider đưa tin dự án ban đầu tên là Cash Truck và có nội dung dựa trên bộ phim kinh dị hành động Le Convoyeur (2004) của Pháp. Trước Wrath of Man, Jason Statham đã có dịp hợp tác với đạo diễn Guy Ritchie qua 2 tác phẩm Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) và Snatch (2000). Phim quy tụ sự tham gia của dàn sao bao gồm Jeffrey Donovan, Laz Alonzo, Raúl Castillo, Deobia Oparei, Eddie Marsan, Scott Eastwood. Ngoài ra, Post Malone - rapper nổi tiếng người Mỹ với nhiều ca khúc như Circles, Sunflower... cũng tham gia Wrath of Man với vai khách mời. Anh thủ vai một trong những kẻ tấn công đoàn xe chở tiền bị H (Jason Statham) giết chết ở đầu trailer.

Rapper Post Malone xuất hiện trong phim với vai khách mời. ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Wrath of Man ban đầu được lên kế hoạch phát hành vào ngày 15.1.2021 nhưng bị hoãn hai lần. Theo poster chính thức được đạo diễn Guy Ritchie đăng tải trên Twitter, bộ phim sẽ chính thức ra rạp ngày 7.5 tới, chỉ một tuần sau khi phim hành động chuyển thể từ tựa game cùng tên Mortal Kombat công chiếu và hai tuần trước khi Disney "thả xích" Black Widow. Trang Collider nhận định với lịch phát hành như vậy, Wrath of Man sẽ dễ dàng lôi kéo khán giả ra rạp và thu về lợi nhuận lớn.

Chưa dừng lại ở đó, sau Wrath of Man, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức một "bom tấn" hành động khác do chính Guy Ritchie nhào nặn và Jason Statham sắm vai chính có tên là Five Eyes (tựa đề chưa chính thức).